भिवानी की टीचर मनीषा की डेड बॉडी इन्होंने देखी सबसे पहले, ये बड़े खुलासे किए... - BHIWANI TEACHER MANISHA DEATH CASE

भिवानी की टीचर मनीषा की डेड बॉडी को सबसे पहले देखने वाले ईश्वर और सत्यपाल ने कई बड़े खुलासे किए हैं.

Bhiwani Teacher Manisha Death Case update Ishwar and Satyapal first see the Dead Body of Manisha Revealed
भिवानी की टीचर मनीषा की डेड बॉडी इन्होंने देखी सबसे पहले (Etv Bharat)
Published : August 30, 2025 at 8:52 PM IST

भिवानी : हरियाणा के भिवानी के सिंघानी गांव में टीचर मनीषा की डेथ मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है. सीबीआई को जांच के लिए मामला सौंप दिया गया है. ऐसे में वो दो लोग सामने आए हैं जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की डेड बॉडी को देखा था और उन्होंने मीडिया के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं.

ईश्वर का खुलासा : इस बारे में ग्रामीण ईश्वर ने बताया कि "वो 13 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे अपने खेत में गए थे, जहां उन्होंने कुत्तों का झुंड देखा. उन्हें लगा कि कुत्ते किसी भेड़-बकरी के मरे हुए बच्चे को नोंच रहे हैं. इसके बाद उन्होंने पूरी घटना सत्यपाल को बताई जो पास में ही थे. सत्यपाल भेड़-बकरी चराते हैं. ईश्वर ने सत्यपाल को ताना मारा कि उसने खेत में बकरी का बच्चा क्यों डाल दिया. इसके बाद दोनों एक डंडा लेकर आगे बढ़े और कुत्तों को भगाया, तब जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक शव पड़ा हुआ था. शव के आस-पास 7-8 कुत्ते थे, लेकिन वे शव को नोंच नहीं रहे थे, बल्कि उसके चारों ओर घूम रहे थे."

ईश्वर-सत्यपाल ने सबसे पहले देखी मनीषा की डेड बॉडी (Etv Bharat)

सीबीआई जांच जारी : वहीं ग्रामीण सत्यपाल ने बताया कि "शव देखकर वे तुरंत लौट गए और खेत के मालिक को फोन किया. खेत मालिक ने सरपंच को और सरपंच ने पुलिस को सूचना दी". पुलिस का दावा है कि मनीषा ने आत्महत्या की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में जहर के अंश मिले हैं. शव की गर्दन पर गहरे घाव थे. हालांकि परिजनों और ग्रामीणों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरी मामला सीबीआई को सौंप दिया था जिसके बाद अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है.

