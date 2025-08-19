ETV Bharat / state

भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस में रोहतक रेंज के IG का बड़ा खुलासा, A टू Z बता डाली पूरी सच्चाई - BHIWANI TEACHER MANISHA DEATH CASE

भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस में बोलते हुए रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने कहा कि ज़हर से उसकी मौत हुई है.

Bhiwani Teacher Manisha Death Case Rohtak Range IG on Postmortem Report of Manisha and Peoples Protest
भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस में रोहतक रेंज के IG का खुलासा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 4:24 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 4:32 PM IST

भिवानी : मनीषा मौत केस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़हर की पुष्टि होने के बाद पहले परिजनों के मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए मानने की बात सामने आई थी लेकिन अब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है.

"मनीषा के पेट में कीटनाशक मिला" : रोहतक रेंज के आईजी ने बताया कि मनीषा की मौत के बाद से जांच अच्छी तरह से हुई है. दो बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया है. भिवानी में भी किया गया और फिर रोहतक पीजीआई में भी किया गया. मामले में स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी है. परिजन और बाकी लोग आए थे, उन्हें बताया गया है. उसके पेट से एक कीटनाशक केमिकल मिला है.

"मनीषा का नहीं हुआ रेप/यौन उत्पीड़न": उन्होंने आगे कहा कि परिजनों ने मनीषा के साथ रेप और यौन उत्पीड़न की आशंका जताई थी, उसकी भी जांच की गई है लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है. कल उनके परिजनों को भी सारे तथ्य बता दिए गए हैं. वो अपने गांव में गए हैं लेकिन कुछ लोगों में अभी भी मामले को लेकर गलतफहमी है.

सुसाइड नोट पर क्या बोले आईजी : वायरल हो रहे सुसाइड नोट पर बोलते हुए रोहतक रेंज के आईजी ने कहा कि सुसाइड नोट 13 अगस्त को मौके पर ही मिला था. इसमें हैंडराइटिंग भी उसी की है जिस पर परिजन उस दिन मान भी गए थे. पहले दिन सुसाइड नोट को जारी ना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से पुलिस के पास सुसाइड नोट था लेकिन महत्वपूर्ण सबूतों को सार्वजनिक ना करना जांच का हिस्सा होता है.

मनीषा की मौत पर बोले रोहतक रेंज के आईजी (Etv Bharat)

"मनीषा की बॉडी से बॉडी पार्ट्स मिसिंग नहीं थे" : रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने आगे कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मनीषा की डेड बॉडी से कुछ पार्ट्स गायब है, वो गलत है. ऐसा कुछ भी नहीं है. डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में यही है कि मनीषा का किसी भी तरह से कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है और जांच आगे चल रही है.

"मनीषा के चेहरे पर एसिड डाले जाने की बात भी गलत" : फिलहाल वजह यही है कि पेट में जहरीला पदार्थ मिला है जिसके चलते मनीषा की जान गई है. साथ ही परिजनों ने मनीषा के चेहरे पर एसिड डाले जाने की बात कही थी लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे भी गलत बताया है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पूछताछ चल रही है.

भिवानी एसपी के तबादले पर बयान : भिवानी एसपी के तबादले के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. मनीषा के अंतिम संस्कार पर उन्होंने कहा कि परिजन इस पर फैसला लेंगे.

