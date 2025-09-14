ETV Bharat / state

भिवानी का सागवान गांव बना टापू, मंत्री श्रुति के हलके में भरा 8 फीट पानी, ग्रामीणों ने किया पलायन, श्मशान घाट भी जलमग्न

भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के हलके का गांव सागवान पानी में डूब गया है. ग्रामीणों ने पलायन किया.

Bhiwani Sagwan village
Bhiwani Sagwan village (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 1:12 PM IST

भिवानी: हरियाणा में बीते दिनों हुई भारी बरसात के कारण बाढ़ से पैदा हुए जख्म अभी भरे नहीं है. बाढ़ में किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपने घरों को टूटते हुए देखा. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक प्राकृतिक आपदा ने तांडव मचाया. किसानों के खेत पानी में बह गए, तो कई किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई. भिवानी में हालात जस के तस बने हुए हैं. जिले का 12 हजार की आबादी वाला गांव सागवान लबालब पानी से भरा हुआ है.

टापू बना भिवानी का गांव: भारी बरसात के चलते पहली बार सागवान गांव में नावें चल रही हैं. डेढ़ महीने से 6-8 फीट पानी यहां भरा हुआ है. एक बार तो यहां 10-11 फीट तक पानी भर गया था. एक नजर में ऐसा लगता है, मानों पूरे गांव में हरा कारपेट बिछा दिया है. असल में यह काई है, जो पानी पर जम चुकी है. हरे पानी में तभी हलचल होती है, जब कोई नाव इस गांव से गुजरती है. यह गांव कम और टापू ज्यादा नजर आता है.

लोगों ने किया पलायन: सागवान गांव से लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं. गांव में खेत और घर सब खाली पड़े हैं. यहां से लोग अपने रिश्तेदारों के घर या फिर दूसरी किसी सुरक्षित जगह पर डेरा जमाए हुए हैं. करीब 500 बच्चों का स्कूल तक छूट गया है. बीते 8 सितंबर को गांव को एक मोटर बोट और दो पैडल बोट मिली, क्योंकि अगले दिन सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को गांव का दौरा करना था. ये गांव श्रुति चौधरी के गृह क्षेत्र के तोशाम हलके में आता है.

मकानों में आई दरारें: गांव सरपंच प्रतिनिधि जीत सिंह, ग्रामीण संदीप, अशोक कुमार, नितिन व संतोष कुमार का कहना है कि "जलभराव के कारण उनकी जिंदगी नरक जैसी बन गई है. पीने का पानी तक टैंकरों से सप्लाई हो रहा है. मकानों में दरारें आ गई है. जिनके ऊपर ढहने का खतरा मंडरा रहा है. कई परिवारों को तो भरपेट खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है".

जलमग्न हुए श्मशान घाट: उन्होंने बताया कि "गांव का श्मशान घाट भी डूबा हुआ है. जलभराव के दौरान दयानंद और ईश्वरी देवी की मौत हुई तो उनका अंतिम संस्कार खेतों में ही करना पड़ा था. गांव के दो जलघर हैं, दोनों ही पानी में डूब चुके हैं. इसके कारण पानी सप्लाई भी ठप है. गांव में पानी की सप्लाई वाटर टैंकरों से हो रही है. कुछ निजी टैंकर हैं, तो कुछ पब्लिक हेल्थ ने ट्रैक्टर लगाए हुए हैं. स्टेडियम और बिजली घर भी डूबे हैं".

ग्रामीणों की बढ़ी चिंता: ग्रामीणों ने बताया कि "जलभराव के चलते ग्रामीण बीमार हो रहे हैं. मलेरिया, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो रही है. केवल तोशाम का रास्ता खुला है, बाकी सभी रास्ते, घर सबकुछ जलमग्न हो गया है. अस्पताल जाने के लिए भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है. इस गांव के 95 फीसदी लोग खेती पर निर्भर है. फसल बर्बाद हो गई है. रबी की फसल भी होने की उम्मीद नहीं है, क्योकि इतना सारा पानी सूखेगा नहीं. बच्चों के 2 स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. +2 के बच्चों के परीक्षाओं में बहुत कम समय रह गया है."

ग्रामीणों का प्रशासन से अनुरोध: "लोन लेकर किसान घर बनाता है और आज घर के हालात बेहद खराब हो गए हैं. घरों में पानी भरा है, बाहर भी पानी भरा है. सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल की जाए. किसानों की ओर भी ध्यान दिया जाए. किसान इन दिनों बेहत चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है. भारी नुकसान झेल रहा है और सारी फसल बर्बाद हो गई है. कुछ लोग तो हमेशा के लिए पलायन कर चुके हैं. जो वापस नहीं आएंगे. प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी इस गंभीर विषय पर संज्ञान लें".

Last Updated : September 14, 2025 at 1:12 PM IST

भिवानी सागवान गांवSHRUTI CHOUDHARYश्रुति चौधरीजलभरावBHIWANI SAGWAN VILLAGE SUBMERGED

