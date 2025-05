ETV Bharat / state

स्कूल से नालायक कहकर निकाला, आज UPSC में हासिल किया 612वां रैंक, सचिन पंवार ने संघर्ष से लिखी सफलता की कहानी - BHIWANI SACHIN PAWAR CLEAR UPSC

सचिन पंवार ने पास की यूपीएससी परीक्षा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 5, 2025 at 1:34 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:27 PM IST 4 Min Read

भिवानी: खुद पर भरोसा होना बहुत जरुरी और बड़ी बात है. इसके बाद आपके परिवार का साथ आपके साथ होना चाहिए. अगर गुरु का आशीर्वाद भी हो तो जिंदगी में सफलता निश्चित है. आज हम आपको बताएंगे भिवानी में किसान के बेटे सचिन पवार के संघर्ष और सफलता की कहानी. सचिन ने अपने संघर्ष और गुरु के आशीर्वाद से यूपीएससी की परीक्षा में 612वां रैंक हासिल किया है. स्कूल ने नालायक समझकर निकाला: सचिन पंवार के संघर्ष और सफलता की कहानी अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. दरअसल, यह वही सचिन पंवार है, जिन्हें टीचरों ने नालायक समझ कर स्कूल से बाहर निकाल दिया था. लेकिन दूसरे स्कूल ने अपनाया तो वहां के टीचरों ने सचिन को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास भी जगाया. जिसके चलते सचिन ने आज यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है. गरीब पिता ने देखा था बड़ा सपना: सचिन भिवानी के गांव बडेसरा के रहने वाले हैं. बच्चे की सफलता के पीछे उसके परिवार का भी अहम योगदान रहा है. वैसे ही सचिन के पिता का भी बेटे की इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने न गर्मी देखी न सर्दी और न दिन न रात देखा. सचिन के पिता जैसे-तैसे अपने परिवार का पेट भर रहे थे. लेकिन अपने बच्चों के लिए बड़े अरमान थे. सचिन के पिता ने भी अपने बेटे के लिए अरमान देखा था, जिसे आज सचिन ने पूरा कर दिखाया है. सचिन पंवार ने UPSC में हासिल किया 612वां रैंक (Etv Bharat) बेटे ने कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना: सचिन के पिता ने अपने बेटे सचिन को भिवानी के एक निजी स्कूल में पढ़ने भेजा. लेकिन स्कूल ने उसे नालायक समझकर बाहर निकाल दिया. इसके बाद सचिन को आदर्श विद्या मंदिर स्कूल ने अपनाया. यहां पर सचिन ने अपने गेम छोड़कर पढ़ाई पर फोकस किया. अब सचिन द्वारा यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. सचिन और उनके पिता की मेहनत सफलता का रंग लाई है.

