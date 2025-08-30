भिवानी: देर रात लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर बोलेरो कार, बाइक और ई रिक्शा के बीच टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. मरने वाले तीनों एक ही गांव देवसर के रहने वाले हैं. तीन में दो बाप-बेटा हैं. इस हादसे में पिता-पुत्र समेत भिवानी जिले के देवसर गांव के ही 3 लोगों की मौत हुई है. दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिनका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है.

भिवानी सड़क हादसे में तीन की मौत: मृतकों की पहचान गांव 13 साल के लवप्रीत, उसके पिता 40 साल के विनोद और देवसर गांव निवासी रमेश के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक भिवानी जिले देवसर गांव निवासी विनोद अपने बेटे लवप्रीत के साथ बाइक पर भिवानी से अपने गांव देवसर जा रहे थे. उसी वक्त देवसर निवासी रमेश, राकेश और कृष्ण ई-रिक्शा में बैठकर भिवानी की तरफ से जा रहे थे. जब वो लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से आ रही बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी.

भिवानी में एक ही गांव के तीन लोगों की मौत, ग्रामीणों ने सिविल अस्पताल में दिया धरना (Etv Bharat)

बोलेरो ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर: इस हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र और ई-रिक्शा सवार रमेश की मौत हो गई. जबकि ई-रिक्शा सवार बाकी दो राकेश और कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया. फिलहाल दोनों का उपचार चल रहा है. वही ग्रामीणों ने डॉक्टरों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

परिजनों ने कहा कि "घायल व्यक्ति रात भर दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसका उपचार नहीं किया. जिसके कारण ई रिक्शा में सवार व्यक्ति की मौत हो गई." वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने भिवानी के सामान्य अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया.

डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप: इस बारे में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने कहा कि "चिकित्सकों के खिलाफ बोर्ड का गठन कर दिया है तथा लापरवाही सामने आए जाने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी."

'दोषियों पर होगी कार्रवाई': डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि "रात को एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भिवानी के सामान्य नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. इसमें बाइक पर सवार पिता पुत्र की मौत हो गई और ई-रिक्शा में सवार व्यक्ति की मौत सुबह हुई है. डॉक्टरों के खिलाफ भी बोर्ड का गठन किया गया है. कमी पाई जाने पर करवाई की जाएगी."

