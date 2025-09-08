ETV Bharat / state

भिवानी पुलिस के SOP सुनील कुमार ने 2.50 लाख का मंगलसूत्र लौटाया, एसपी ने किया सम्मानित

भिवानीः पुलिस सेवा का असली सार ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आमजन की सेवा में निहित है. इसी भावना को चरितार्थ करते हुए भिवानी पुलिस ने एक बार फिर सेवा, सुरक्षा, सहयोग के अपने नारे को सार्थक साबित किया है. हाल ही में एक महिला का 2.50 लाख का मंगलसूत्र भिवानी बस स्टैंड पर खो गया था. बस स्टेशन पर तैनात विशेष पुलिस अधिकारी सुनील कुमार को गश्त के दौरान मंगलसूत्र मिला. इसके बाद असली मालिक की पहचान कर उसे वापस किया. भिवानी एसपी ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) सुनील कुमार को प्रशंसा पत्र देकर इस नेक काम के लिए सम्मानित किया है. यह सम्मान न सिर्फ एसपीओ सुनील कुमार का है, बल्कि यह पूरी भिवानी पुलिस के समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है.

क्या है मंगलसूत्र की कहानीः भिवानी के औद्योगिक क्षेत्र थाना के प्रबंधक उप निरीक्षक सज्जन सिंह ने बताया कि "सात सितंबर को पुलिस चौकी बस स्टैंड पर एसपीओ भिवानी को एक मंगलसूत्र मिला था. आमतौर पर ऐसी कीमती वस्तु मिलने पर लोग अक्सर उसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी की ईमानदारी ने इस मामले को एक नई दिशा दी." उन्होंने बताया कि "मंगलसूत्र मिलते ही सुनील कुमार ने तत्परता दिखाते हुए इसके असली मालिक की तलाश शुरू की. पुलिस ने न सिर्फ मंगलसूत्र के मालिक का पता लगाया, बल्कि सभी आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसे तिगड़ाना निवासी मालिक को विधिवत रूप से वापस लौटा दिया."