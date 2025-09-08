ETV Bharat / state

भिवानी पुलिस के SOP सुनील कुमार ने 2.50 लाख का मंगलसूत्र लौटाया, एसपी ने किया सम्मानित

भिवानी पुलिस के एसओपी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 2.50 लाख का मंगलसूत्र लौटाया.

Bhiwani Police SOP Sunil Kumar returned a mangalsutra worth Rs 2-50 lakh, SP honoured him
भिवानी पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानीः पुलिस सेवा का असली सार ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आमजन की सेवा में निहित है. इसी भावना को चरितार्थ करते हुए भिवानी पुलिस ने एक बार फिर सेवा, सुरक्षा, सहयोग के अपने नारे को सार्थक साबित किया है. हाल ही में एक महिला का 2.50 लाख का मंगलसूत्र भिवानी बस स्टैंड पर खो गया था. बस स्टेशन पर तैनात विशेष पुलिस अधिकारी सुनील कुमार को गश्त के दौरान मंगलसूत्र मिला. इसके बाद असली मालिक की पहचान कर उसे वापस किया. भिवानी एसपी ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) सुनील कुमार को प्रशंसा पत्र देकर इस नेक काम के लिए सम्मानित किया है. यह सम्मान न सिर्फ एसपीओ सुनील कुमार का है, बल्कि यह पूरी भिवानी पुलिस के समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है.

क्या है मंगलसूत्र की कहानीः भिवानी के औद्योगिक क्षेत्र थाना के प्रबंधक उप निरीक्षक सज्जन सिंह ने बताया कि "सात सितंबर को पुलिस चौकी बस स्टैंड पर एसपीओ भिवानी को एक मंगलसूत्र मिला था. आमतौर पर ऐसी कीमती वस्तु मिलने पर लोग अक्सर उसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी की ईमानदारी ने इस मामले को एक नई दिशा दी." उन्होंने बताया कि "मंगलसूत्र मिलते ही सुनील कुमार ने तत्परता दिखाते हुए इसके असली मालिक की तलाश शुरू की. पुलिस ने न सिर्फ मंगलसूत्र के मालिक का पता लगाया, बल्कि सभी आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसे तिगड़ाना निवासी मालिक को विधिवत रूप से वापस लौटा दिया."

भिवानी पुलिस ने 2.50 लाख का मंगलसूत्र लौटाया (Etv Bharat)

एसपीओ क्या बोलेः एसपीओ सुनील कुमार ने बताया कि "सभी आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही मंगलसूत्र को उसके असली मालिक को लौटाया गया, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था."

क्या बोले रोडवेज के यातायात प्रबंधकः भिवानी रोडवेज के यातायात प्रबंधक भरत परमार ने "भिवानी पुलिस की कार्यशैली की खुलकर सराहना की और उनका धन्यवाद किया." उन्होंने कहा कि "इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और लगन से करती है, तो लोगों का विश्वास और सम्मान दोनों बढ़ता है.

मंगलसूत्र मिलने के बाद परिवार में खुशीः वहीं मंगलसूत्र मालिक के परिवार के सदस्य अनिल कुमार ने कहा कि "इस तरह के सकारात्मक कदम न सिर्फ पुलिस का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रसारित करते हैं."

ये भी पढ़ें- भिवानी के रोडवेज कर्मचारियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, ड्राइवर-कंडक्टर ने पैसों से भरा बैग यात्री को लौटाया

For All Latest Updates

TAGGED:

HONESTY OF BHIWANI POLICEभिवानी पुलिस की ईमानदारीईमानदारी की मिसालHARYANA POLICE BEST PRACTICEBHIWANI MANGALSUTRA RETURNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.