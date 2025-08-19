भिवानी:जिले की महिला टीचर मनीषा मौत केस में लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कमेटी की ओर से किया गया था. साथ ही आज मनीषा के शव का अंतिम संस्कार करने की बात पर सहमति बनी थी. हालांकि गांव वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी धरने पर बैठे हैं और सही जांच की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.

दो जिलों में इंटरनेट सेवा बंद: वहीं, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के लिए प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने को लेकर आदेश जारी किया है. हरियाणा सरकार के गृह विभाग के फैसले के अनुसार भिवानी और चरखी दादरी में तनाव का माहौल है. ऐसे में यहां कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्व कर सकते हैं. ऐसी आशंकाओं के कारण दो जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा और अन्य डोंगल सेवाओं के बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

रिपोर्ट आने के बाद भी धरने पर बैठे ग्रामीण (ETV Bharat)

सीबीआई जांच की मांग: वहीं, इस मामले में प्रदर्शन कर रहे एक ग्रामीण ने कहा कि हम सभी मनीषा के भाई हैं. हम चाहते हैं कि मनीषा के साथ न्याय हो. मामले में रिपोर्ट आने के बाद भी ग्रामीणों ने गांव लक्ष्मण की ढाणी में धरना दिया है. ग्रामीणों का कहना मामले की सही जांच के बगैर अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे. हम मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं. ताकि बेटी को सही न्याय मिल सके.

दिग्विजय चौटाला बोले- "इंटरनेट सेवाएं बंद करना गलत" : मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इंटरनेट सेवा बंद करने पर जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम सब मनीषा के परिवार के साथ खड़े है. उसे न्याय मिलना चाहिए. शासन-प्रशासन द्वारा मनीषा के परिवार और ग्रामीणों पर किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं किया जाएगा. इंटरनेट सेवाएं बंद करना गलत है.

दिग्विजय चौटाला बोले- "इंटरनेट सेवाएं बंद करना गलत" (ETV Bharat)

बता दें कि मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है. रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है. साथ ही शव पर जानवरों द्वारा काटने की बात कही गई है. इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में कीटनाशक तत्व पाए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद धरना खत्म कर मनीषा का अंतिम संस्कार करने की बात कही गई थी. हालांकि मनीषा के गांव वाले अभी भी धरने पर बैठे हैं और सही जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.

दो जिलों में इंटरनेट सेवा बंद (ETV Bharat)

