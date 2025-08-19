भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिला की मनीषा हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है. पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी खुलासा हुआ है. रिपोर्ट आने के बाद और मौत की गुत्थी सुलझने के बाद धरना कमेटी और मनीषा के पिता ने धरना समाप्त कर दिया. आज मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं, धरना कमेटी ने प्रदेश के लोगों का आंदोलन में सहयोग करने पर आभार जताया.

धरना समाप्त: दरअसल, ढिगावा मंडी विश्राम घर में सोमवार रात एक करीब 1:00 तक मीटिंग चली. मीटिंग के फैसले के बाद प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल और धरना कमेटी के सदस्य और मनीषा के पिता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन समाप्त करने की जानकारी दी.

आखिर कैसे हुई मनीषा की मौत: रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के मौत के खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के शरीर पर जानवरों के द्वारा कट लगाया गया था. साथ ही मनीषा के साथ दुष्कर्म होने के कोई प्रमाण नहीं मिले.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और धरना कमेटी की बीच बनी सहमति (ETV Bharat)

पुलिस ने 4 बिंदुओं में किया खुलासा: इस पूरे मामले में भिवानी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस की गहन जांच के बाद चिकित्सकों की विशेष रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चार महत्वपूर्ण बिंदु उजागर हुए हैं.

पहला ये कि मनीषा के शरीर में जो जहरीला पदार्थ मिला था, वो उसने खाद-बीज की दुकान से खरीदी गई दवा के रूप में लिया था. इससे यह संदेह गहरा हो गया है कि मनीषा ने खुदकुशी की है.

दूसरा ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा है.

तीसरा ये कि रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मनीषा के शरीर पर किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला गया था.

चौथा और सबसे अहम खुलासा यह हुआ है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं. साथ ही मनीषा के सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है.

लोहारू एसडीएम ने की जनता से अपील: इस पूरे मामले में लोहारू एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था. उसने खुदकुशी का प्रयास किया था. इसके अलावा उसके शरीर पर कटे का निशान जानवरों द्वारा किया गया है. आज मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. समिति के सदस्यों और परिवार की प्रशासन के साथ धरना समाप्त करने की सहमति बन गई है. आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. जनता से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे.

धरना कमेटी के सदस्य ने जताई सहमति: इस पूरे मामले में धरना कमेटी सदस्य और भारतीय किसान की युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है. हम सब मनीषा के परिवार के साथ हैं. जिस भी परिस्थिति में उसने ऐसा कदम उठाया था, इसकी जांच की जाएगी. धरना समाप्त कर दिया गया है. आज बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पिता बोला- पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट: वहीं, मनीषा के पिता संजय ने कहा कि प्रशासन ने जो फैसला लिया है, वो हमें मंजूर है. हम धरना समाप्त कर रहे हैं. बेटी का अंतिम संस्कार हिन्दू-रीति रिवाज से करेंगे. पुलिस आगे कार्रवाई करेगी. हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं.

बता दें कि भिवानी की मनीषा की मौत के बाद से ही प्रदेश में लगातार हर संगठन की ओर से धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. लोग इसे हत्या का मामला मानकर न्याय की मांग कर रहे थे. मगर चिकित्सकों की रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. अब इस रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ था और उनकी मौत उसी के कारण हुई. फिलहाल पुलिस इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें:भिवानी की टीचर मनीषा को किसने मारा ?, हरियाणा में कैसे फूटी जनाक्रोश की चिंगारी ?, "जस्टिस फॉर मनीषा" की क्यों हो रही डिमांड ?