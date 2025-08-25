ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा मौत मामला: पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचीं जेजेपी नेत्री नैना चौटाला, हरियाणा सरकार और पुलिस को बताया फेल

हरियाणा के बहुचर्चित मनीषा मौत मामले में जेजेपी नेत्री नैना चौटाला ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और राज्य कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए.

भिवानी मनीषा मौत केस
भिवानी मनीषा मौत केस (Etv Bharat)
Published : August 25, 2025 at 12:06 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 12:32 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में बहुचर्चित मनीषा मौत मामले में परिजनों की मांग के आधार पर जांच सीबीआई को सौंपी गई है. इस संवेदनशील मामले पर लगातार राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है. साथ ही राजनीतिक नेता मनीषा के परिजनों से मिलने उसके घर भी पहुंच रहे हैं. ऐसे में जेजेपी नेत्री व पूर्व विधायक नैना चौटाला भी मनीषा के परिजनों से मिलने और शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि जेजेपी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है.

मनीषा हत्या केस पर नैना चौटाला की प्रतिक्रिया: वहीं, नैना चौटाला ने सरकार व कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि नायब सरकार में पुलिस तंत्र फेल है. कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ होती तो बेटियों को इस तरह से मारकर खेतों में न फेंका जाता. साथ ही कहा कि इस मामले में अफवाहें भी बहुत फैलाई गई. जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया. इस दौरान नैना चौटाला ने रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मनीषा के शव का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर बच्चों का डॉक्टर है. उन्होंने कहा कि इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए. सीबीआई ने यदि सही तरह से जांच की सच्चाई जरूर सामने आएगी.

पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचीं जेजेपी नेत्री नैना चौटाला (Etv Bharat)

हरियाणा सरकार पर नैना का निशाना: इस दौरान नैना चौटाला ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जब से ये सरकार बनी है, पुलिस बिल्कुल फेल है. आए दिन कोई न कोई घटनाएं सामने आ रही है. बीते दिनों 13 साल की बच्ची को भी इंद्री में मार कर फेंका है. मनीषा हत्या केस तो पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाला और निंदनीय मामला है. उन्होंने कहा कि मनीषा मेडिकल की स्टूडेंट थी और बहुत होनहार थी. उसका बहुत उज्जवल भविष्य था. नैना चौटाला ने कहा कि चाहे मनीषा के मामले में फैसला भी आ जाए, लेकिन मनीषा कभी वापस नहीं आएगी.

