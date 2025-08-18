ETV Bharat / state

लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड: चरखी दादरी में इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स, रामचंद्र जांगड़ा की विपक्ष को नसीहत-"ऐसे मामलों में न करें सियासत" - BHIWANI MANISHA MURDER CASE

भिवानी की लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज दादरी में स्टूडेंड्स सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की.

Bhiwani Manisha murder case
भिवानी मनीषा हत्याकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 12:41 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read

चरखी दादरी/भिवानी: भिवानी जिला के मनीषा हत्याकांड के विरोध में सोमवार को चरखी दादरी में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने शहर की सड़कों पर रोष मार्च निकाला. ये मार्च शहर के बाजारों से होते हुए परशुराम चौक तक निकाला गया. यहां मनीषा को श्रद्धांजलि देते हुए छात्र-छात्राओं ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की.

चरखी दादरी में निकाली गई रैली: दरअसल, सोमवार को दादरी के जनता कॉलेज, एपीजे महिला कॉलेज के छात्र-छात्राएं कॉलेज रोड से एकजुट होकर शहर के बाजारों में एकत्रित हुए. इस दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की गाड़ियों भी तैनात रही. आक्रोशित स्टूडेंट्स ने परशुराम चौक पहुंचकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद जमकर नारेबाजी की.

चरखी दादरी में इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

आरोपियों को सजा की मांग: प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ता भारती ने कहा कि एसी के कमरों में बैठकर आपराधी पकड़े नहीं जाएंगे. मनीषा नेता या अधिकारी की बेटी होती तो तुरंत कार्रवाई होती. जबकि गरीब बेटी के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए हैं. जघन्य अपराध करने वाले कोई भी हो सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलाएं.

सरकार जल्द करे कार्रवाई: वहीं, एबीवीपी के संयोजक रविकांत ने कहा युवाओं में बेटी-बहन के साथ हुए अत्याचार को लेकर रोष है. वे सहन नहीं करेंगे. आज एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी दूसरी के साथ हो सकता है. ऐसे में आमजन को भी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए. सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग है. साथ ही हत्यारोपियों को फांसी की सजा दी जाए.

भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगडा: राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सोमवार को भिवानी पहुंचे. राज्यसभा सांसद ने विपक्षी पार्टियों के द्वारा टीचर हत्या मामले में सरकार के पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि ऐसे मामले में इस तरह के राजनीति करना गलत है. सरकार जब अपना काम कर रही है और प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सहयोग करने की आवश्यकता है. ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.

11 अगस्त से लापता थी, खेत में मिला था शव:भिवानी जिले के लोहारू के सिंघानी गांव की मनीषा 11 अगस्त 2025 की दोपहर से ही लापता थी. वो सिंघानी गांव के निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी. परिजनों ने भिवानी पुलिस में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद से लड़की की तलाश की जा रही थी. इस बीच सिंघानी गांव के लोगों ने दूसरे दिन सुबह खेत में मनीषा का शव देखा. लाश का सिर धड़ से अलग था. इस हत्याकांड के बाद भिवानी ही नहीं पूरे हरियाणा में आक्रोश का माहौल है.

ये भी पढ़ें:भिवानी में मनीषा हत्याकांड को लेकर बवाल, विरोध में निकला कैंडल मार्च, दिग्विजय चौटाला ने CM पर साधा निशाना

चरखी दादरी/भिवानी: भिवानी जिला के मनीषा हत्याकांड के विरोध में सोमवार को चरखी दादरी में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने शहर की सड़कों पर रोष मार्च निकाला. ये मार्च शहर के बाजारों से होते हुए परशुराम चौक तक निकाला गया. यहां मनीषा को श्रद्धांजलि देते हुए छात्र-छात्राओं ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की.

चरखी दादरी में निकाली गई रैली: दरअसल, सोमवार को दादरी के जनता कॉलेज, एपीजे महिला कॉलेज के छात्र-छात्राएं कॉलेज रोड से एकजुट होकर शहर के बाजारों में एकत्रित हुए. इस दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की गाड़ियों भी तैनात रही. आक्रोशित स्टूडेंट्स ने परशुराम चौक पहुंचकर मनीषा को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद जमकर नारेबाजी की.

चरखी दादरी में इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

आरोपियों को सजा की मांग: प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ता भारती ने कहा कि एसी के कमरों में बैठकर आपराधी पकड़े नहीं जाएंगे. मनीषा नेता या अधिकारी की बेटी होती तो तुरंत कार्रवाई होती. जबकि गरीब बेटी के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए हैं. जघन्य अपराध करने वाले कोई भी हो सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलाएं.

सरकार जल्द करे कार्रवाई: वहीं, एबीवीपी के संयोजक रविकांत ने कहा युवाओं में बेटी-बहन के साथ हुए अत्याचार को लेकर रोष है. वे सहन नहीं करेंगे. आज एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी दूसरी के साथ हो सकता है. ऐसे में आमजन को भी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए. सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग है. साथ ही हत्यारोपियों को फांसी की सजा दी जाए.

भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगडा: राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सोमवार को भिवानी पहुंचे. राज्यसभा सांसद ने विपक्षी पार्टियों के द्वारा टीचर हत्या मामले में सरकार के पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि ऐसे मामले में इस तरह के राजनीति करना गलत है. सरकार जब अपना काम कर रही है और प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सहयोग करने की आवश्यकता है. ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.

11 अगस्त से लापता थी, खेत में मिला था शव:भिवानी जिले के लोहारू के सिंघानी गांव की मनीषा 11 अगस्त 2025 की दोपहर से ही लापता थी. वो सिंघानी गांव के निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी. परिजनों ने भिवानी पुलिस में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद से लड़की की तलाश की जा रही थी. इस बीच सिंघानी गांव के लोगों ने दूसरे दिन सुबह खेत में मनीषा का शव देखा. लाश का सिर धड़ से अलग था. इस हत्याकांड के बाद भिवानी ही नहीं पूरे हरियाणा में आक्रोश का माहौल है.

ये भी पढ़ें:भिवानी में मनीषा हत्याकांड को लेकर बवाल, विरोध में निकला कैंडल मार्च, दिग्विजय चौटाला ने CM पर साधा निशाना

Last Updated : August 18, 2025 at 1:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHIWANI MANISHA MURDERभिवानी मनिषा हत्याकांडCHARKHI DADRI STUDENTS RALLYराज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगडाBHIWANI MANISHA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.