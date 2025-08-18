ETV Bharat / state

भिवानी मनीषा मर्डर केस: करनाल में आशा वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी - BHIWANI MANISHA MURDER CASE

भिवानी मनीषा हत्याकांड के विरोध में करनाल में आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.

Karnal asha workers protests
करनाल में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read

करनाल: भिवानी मनीषा मर्डर केस का विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है. इस बीच सोमवार को करनाल में आशा वर्कर्स यूनियन की महिलाएं सड़क पर उतरीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इन महिलाओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल: प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स यूनियन की नेता सरेखा ने कहा कि मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. हमारी मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. वहीं, आशा वर्कर्स यूनियन जिला सचिव सुदेश कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. भिवानी की घटना ने हर महिला को डरा दिया है. ऐसे में अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है.

करनाल में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

दी उग्र आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा. इन महिलाओं ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

बता दें कि भिवानी मनीषा हत्याकांड से पूरे प्रदेश में खौफ का माहौल है. भिवानी में 19 साल की महिला टीचर की हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद पूरे प्रदेश के लोगों में रोष है. हरियाणा के अलग-अलग जिलों में हर दिन लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड: इंसाफ के लिए भिवानी में बेटियों का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

करनाल: भिवानी मनीषा मर्डर केस का विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है. इस बीच सोमवार को करनाल में आशा वर्कर्स यूनियन की महिलाएं सड़क पर उतरीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इन महिलाओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल: प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स यूनियन की नेता सरेखा ने कहा कि मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. हमारी मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. वहीं, आशा वर्कर्स यूनियन जिला सचिव सुदेश कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. भिवानी की घटना ने हर महिला को डरा दिया है. ऐसे में अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है.

करनाल में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

दी उग्र आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा. इन महिलाओं ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

बता दें कि भिवानी मनीषा हत्याकांड से पूरे प्रदेश में खौफ का माहौल है. भिवानी में 19 साल की महिला टीचर की हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद पूरे प्रदेश के लोगों में रोष है. हरियाणा के अलग-अलग जिलों में हर दिन लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड: इंसाफ के लिए भिवानी में बेटियों का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNAL ASHA WORKERS PROTESTSBHIWANI MANISHA MURDERPROTESTS IN KARNALBHIWANI MANISHA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.