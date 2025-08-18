करनाल: भिवानी मनीषा मर्डर केस का विरोध पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है. इस बीच सोमवार को करनाल में आशा वर्कर्स यूनियन की महिलाएं सड़क पर उतरीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इन महिलाओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल: प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स यूनियन की नेता सरेखा ने कहा कि मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. हमारी मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए. वहीं, आशा वर्कर्स यूनियन जिला सचिव सुदेश कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है. भिवानी की घटना ने हर महिला को डरा दिया है. ऐसे में अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है.

करनाल में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

दी उग्र आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा. इन महिलाओं ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

बता दें कि भिवानी मनीषा हत्याकांड से पूरे प्रदेश में खौफ का माहौल है. भिवानी में 19 साल की महिला टीचर की हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद पूरे प्रदेश के लोगों में रोष है. हरियाणा के अलग-अलग जिलों में हर दिन लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही जल्द दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

