चरखी दादरी: चरखी दादरी जिले से सटे भिवानी के सिंघानी में हुए लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में खाप ने बड़ा ऐलान किया है. खाप सदस्यों ने कहा है कि जब तक परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक हम परिवार के साथ है. हम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे हरियाणा की खापों को एकजुट करेंगे.

दादरी में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत :दरअसल, मंगलवार को दादरी में फोगाट खाप की अगुवाई में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत हुई. पंचायत में विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने मंथन करते हुए कई अहम फैसले लिए. साथ ही सरकार पर मामले को बदलने का आरोप लगाया. खापों ने हुए निर्णय लिया कि जरूरत पड़ी तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे हरियाणा की खापों को एकजुट करेंगे.

भिवानी मनीषा मौत मामला (ETV Bharat)

मनीषा की मौत मामले में किया गया मंथन:दादरी के स्वामी दयाल धाम पर आयोजित सर्वखाप महापंचायत में फोगाट, श्योराण, सतगामा, हवेली, चिड़िया सहित कई खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए. करीब दो घंटे चली महापंचायत में मनीषा की मौत मामले में मंथन किया गया. पंचायत की अध्यक्षता कर रहे फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि सर्वसम्मति से कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें सभी खापों की एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पीड़िता के परिजनों से मिलेगी. कमेटी सदस्य मनीषा के गांव जाएंगे और पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे.

इंटरनेट सेवा बंद करने पर जताया संदेह: फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने सरकार और प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि खापें चुप नहीं बैठेंगी. जरूरत पड़ने पर पूरे हरियाणा की खापों को एकजुट किया जाएगा. खाप प्रधान ने दादरी और भिवानी जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने की निंदा करते हुए कहा कि सरकार कुछ छुपा रही है और मामले को बदलने के लिए इंटरनेंट बंद किया है.मनीषा बेटी को को न्याय दिलाने के लिए सभी खापें एकजुट हैं. अगर पुलिस सही है. उनकी जांच सही है तो वो सही तथ्य पेश करें. अगर परिवार पुलिस के तथ्यों से संतुष्ट होगी तो हम मान लेंगे. वरना हम इस संघर्ष में परिवार के साथ अंत तक हैं.

ये भी पढ़ें:भिवानी मनीषा मौत केस: पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी धरने पर बैठे ग्रामीण, तनावपूर्ण माहौल, दो जिलों में इंटरनेट बंद