भिवानी: भिवानी की मनीषा मौत मामले में सीबीआई जांच की बात आज सीएम सैनी ने कही है. इस बीच राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भिवानी पहुंची. रेणु भाटिया ने कहा कि मनीषा की मौत के मामले की जांच के प्रति प्रदेश सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का निर्णय लिया है. सरकार के साथ-साथ राज्य महिला आयोग मनीषा के परिवार के साथ है.

एम्स में फिर से होगा पोस्टमार्टम: दरअसल, रेणु भाटिया ने बुधवार को भिवानी जिला के ढिगावा के रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की. इस दौरान ढाणी लक्ष्मण के सरपंच जयसिंह और पूर्व सरपंच महावीर भी मौजूद रहे. प्रेसवार्ता के दौरान राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि परिवार की मांग पर सीबीआई जांच करवाने के अलावा मृतका का एम्स में पुन: पोस्टमार्टम करवाने की मांग स्वीकार कर ली है. मैं मुख्यमंत्री के कहने से ही ढिगावा पहुंची हूं, ताकि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर, उनका दुखदर्द साझा कर सकूं.मनीषा के परिवार के सदस्यों को संतुष्ट कराना प्रशासन और सरकार की प्राथमिकता है.

रेणु भाटिया पहुंची भिवानी (ETV Bharat)

परिवार से किया आग्रह: महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मनीषा की मौत को दर्दनाक बताया और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तत्परता से जांच के कार्य में जुटी हुई है. मेरी परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वे बेटी को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का काम करें, ताकि बेटी की आत्मा को शांति मिल सके.

मामले में सियासत न करने की अपील: रेणु भाटिया ने आगे कहा कि इस मामले में मनीषा के परिवार के लोगों को संतुष्टि दिलाने के लिए पहले भिवानी सामान्य अस्पताल में, फिर रोहतक पीजीआई में चिकित्सकों के बोर्ड पोस्टमार्टम करवाया गया. बावजूद इसके परिवार के कहने पर ही मृतका का शव का एम्स में पुन: पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. बेटी की मौत के मामले में प्रशासन, सरकार, सरपंच पीड़ित परिवार के साथ है. बेटी मनीषा मामले को तूल नहीं दिया जाना चाहिए. इस दौरान रेणु भाटिया ने मामले में सियासत न करने की भी अपील की.

