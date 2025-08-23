भिवानी: भिवानी मनीषा मौत केस को लेकर लगातार विपक्ष हरियाणा सरकार पर हमलावर है. कल विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा. इस बीच मनीषा के पिता संजय ने एक वीडियो जारी कर अपील करते हुए कहा कि उनकी बेटी की मौत पर सियासत ना की जाए.

पिता ने जारी किया वीडियो: दरअसल, शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है. सत्र के पहले दिन विपक्ष ने मनीषा मौत केस को लेकर काफी हंगामा किया. साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा. इन सबके बीच मनीषा के पिता ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने उनकी दोनों मांगों को मान लिया है और उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है.

मनीषा के पिता ने वीडियो जारी कर लोगों से खास अपील की (ETV Bharat)

मनीषा के पिता की अपील: मनीषा के पिता संजय ने कहा कि मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मनीषा की मौत के मामले में जनता और हमने हरियाणा सरकार से दो मांगें मानी थी. एक CBI से जांच करवाने की मांग और दूसरा बेटी का AIIMS से पोस्टमॉर्टम कराने की मांग. हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारी दोनों मांगें मान ली थी. हमें सरकार पर पूरा भरोसा है. मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीति न करें.

बता दें कि भिवानी की टीचर मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी. 13 अगस्त को उसकी लाश मिली. इसके बाद मनीषा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई. मनीषा के गले पर कट के निशान भी पाए गए थे. इस केस में मनीषा का तीन बार पोस्टमार्टम कराया गया. अब केस की जांच CBI करेगी.

