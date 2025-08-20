ETV Bharat / state

मनीषा मौत मामले में अब भी गतिरोध बरकरार, ढाणी लक्ष्मण गांव में धरने पर बैठे लोग, एम्स से विसरा रिपोर्ट जांच की मांग

लोहारू के ढाणी लक्ष्मण गांव में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं. परिजनों ने मनीषा के अंतिम संस्कार से मना कर दिया.

Manisha Death Case Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 10:19 AM IST

भिवानी: मनीषा मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी. इसके बाद भी परिजनों ने मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया है. ढाणी लक्ष्मण गांव में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. अभी भी धरने स्थल पर भारी संख्या में लोग जमा है. परिजन और लोग एम्स से विसरा रिपोर्ट जांच की मांग कर रहे हैं.

एम्स में विसरा की जांच की मांग: परिजनों के मुताबिक जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, तब तक वो मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. इस मामले में गांव के लोगों ने एक कमेटी बनाई है. कमेटी की बैठक में फैसला किया गया कि पहले एम्स के डॉक्टर मनीषा के सैंपल लेंगे. उसके विरसा रिपोर्ट की जांच करेंगे. उसके बाद ही शव उठाया जाएगा. वहीं मनीषा के पिता संजय ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी कर देगी, तो हम धरने को खत्म कर देंगे.

गांव में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात: उन्होंने समर्थन में खड़े लोगों का धन्यवाद किया. गांव में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. जिसके देखते हुए गांव के चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है. बता दें कि इससे पहले भिवानी सरकारी अस्पताल और रोहतक PGI में मनीषा का पोस्टमॉर्टम हो चुका है।

