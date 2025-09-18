ETV Bharat / state

भिवानी में लोहारू-सूरजगढ़ रोड पर हादसा, राजस्थान के चौकी प्रभारी का निधन, दो पुलिसकर्मी घायल

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में लोहारू-सूरजगढ़ रोड पर ढाणी धोलिया कुआं के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में राजस्थान के झुंझुनू जिले की गाडा खेड़ा पुलिस चौकी के प्रभारी शेर सिंह फोगाट का निधन हो गया. उनके वाहन में सवार दो अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों की पहचान 48 वर्षीय आशाराम और 37 वर्षीय रमेश के रूप में हुई है. दोनों का इलाज पिलानी के एक निजी अस्पताल में जारी है. चालक रमेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. हादसे में दो अन्य व्यक्ति सुरेंद्र और सुमेर सिंह को भी चोटें आई है. जिनका उपचार पिलानी ट्रॉमा सेंटर में जारी है.

आरोपियों की पीछा कर रही थी पुलिस: जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंघाना क्षेत्र का एक अपराधी वाहन लेकर लोहारू की ओर आ रहा है. चोकी प्रभारी शेर सिंह फोगाट अपने साथियों के साथ तुरंत गश्त पर निकले और अपराधी के वाहन का पीछा करते हुए लोहारू क्षेत्र में पहुंचे. पीछा करने के दौरान, लोहारू-सूरजगढ़ रोड पर ढाणी धोलिया कुआं के पास उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक राजस्थानी नंबर की पिकअप गाड़ी से टकरा गई. भयानक टक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने डायल 112 को सूचना दी.

ASI को मिला था प्रमोशन: एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने इस मामले की पुष्टि की है. एएसआई के निधन पर शोक जताया और कहा कि "शेर सिंह फोगा झुंझुनू पुलिस के जांबाज सिपाही थे". बता दें कि 2022 में शेर सिंह फोगाट को हैड कांस्टेबल से एएसआई पद के लिए गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया था. पिलानी थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची के साथ हुए रेप मामले में आरोपी को पकड़ने में शेर सिंह फोगाट ने महत्ती भूमिका निभाई थी. जिसके चलते राजस्थान पुलिस की ओर से उन्हें गैलेंट्री प्रमोशन दिया था.