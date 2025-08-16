ETV Bharat / state

भिवानी में लेडी टीचर हत्याकांड: लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई, SP का तबादला, SHO सहित 5 पुलिसवाले सस्पेंड

Bhiwani Lady Teacher Murder Case: भिवानी में शिक्षिका की हत्या के मामले में SP मनबीर सिंह का तबादला, SHO सहित 5 पुलिसवाले सस्पेंड.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 8:28 AM IST

भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में निजी स्कूल की शिक्षिका की हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में लापरवाही बरतने के चलते भिवानी के पुलिस अधीक्षक (SP) मनबीर सिंह का तत्काल तबादला कर दिया गया है. उनकी जगह 2014 बैच के IPS अधिकारी सुमित कुमार को नया SP नियुक्त किया गया है.

इसके साथ ही, लोहारू थाना प्रभारी (SHO) अशोक, महिला ASI शकुंतला, डायल 112 की ERV टीम के ESI अनूप, कॉन्स्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया है. इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है.

परिजनों का गुस्सा और धरना-प्रदर्शन: भिवानी में शिक्षिका की हत्या का मामला तूल पकड़ चुका है. मृतका के परिजन और गांव ढाणी लक्ष्मण के ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस की अब तक की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसने प्रशासन को शुक्रवार दोपहर तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था.

आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग: गुस्साए ग्रामीणों ने भिवानी-लोहारू मार्ग पर जाम भी लगाया, हालांकि इसे जल्द ही खोल दिया गया. ग्रामीण और परिजन ढिगावा में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग जोर-शोर से उठा रहे हैं. रोहतक रेंज के IG वाई पूरन कुमार और SP मनबीर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं हैं.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल: शिक्षिका के मामा कुलदीप ने बताया कि पुलिस द्वारा दिखाई गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया कि मृतका का 29.5 सेमी गला कटा था, लेकिन हथियार और मौत का समय स्पष्ट नहीं है. मृतका की आंख और कान भी गायब मिले, जिससे परिजन और असंतुष्ट हैं. कुलदीप ने मांग की है कि पोस्टमॉर्टम रोहतक PGI या अन्य जगह विशेषज्ञ डॉक्टरों के बोर्ड से करवाया जाए. रेप के संबंध में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया है.

शिक्षिका की फोन की जानकारी: कुलदीप ने बताया "शिक्षिका का फोन 11 अगस्त को दोपहर 3:08 बजे बंद हुआ था. इसके बाद शाम 6:26 बजे एक बार खुला, लेकिन फिर बंद हो गया. 12 अगस्त की रात 12:04-05 बजे फोन फिर खुला, लेकिन इसके बाद बंद रहा. घटनास्थल पर फोन का कवर मिला, लेकिन फोन गायब है. टीचर को आखिरी बार प्ले स्कूल से नर्सिंग कॉलेज की ओर जाते हुए CCTV फुटेज में देखा गया. कॉलेज प्रशासन ने जांच में सहयोग नहीं किया और CCTV फुटेज भी नहीं दिखाए, जिससे परिजनों को कॉलेज पर शक है."

मनीषा के पिता ने क्या कहा? टीचर के पिता संजय ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने 12वीं कक्षा विज्ञान विषय से पास की थी और वह मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी. वह बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने की तैयारी कर रही थी. 22 जुलाई को मनीषा का 18वां जन्मदिन था. वह प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और रोज स्कूल बस से घर लौटती थी. लेकिन 11 अगस्त को वह बस से घर नहीं लौटी. उस दिन दोपहर में टीचर ने अपने पिता से कहा था कि वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है.

पुलिस की लापरवाही और शव लेने से इनकार: संजय ने बताया कि 11 अगस्त की शाम बेटी की कॉल आई, लेकिन बाद में फोन बंद हो गया. शक होने पर उन्होंने डायल 112 पर संपर्क किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया और कहा कि लड़की भाग गई होगी. लोहारू थाने में भी FIR दर्ज करने में आनाकानी की गई. परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती, तो मामला इतना नहीं बिगड़ता. पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों ने टीचर का शव लेने से इनकार कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही.

खेतों में मिला शव, जांच में नई धाराएं: लोहारू पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह सिंघानी गांव में नहर के पास खेत में मनीषा का शव मिला. उसकी गर्दन कटी हुई थी. यह जगह मनीषा के गांव से 8 किलोमीटर दूर है. पुलिस ने लापता होने की FIR में हत्या की धाराएं जोड़ी हैं. जांच में सामने आया कि मनीषा को आखिरी बार खरकड़ी रोड पर जाते देखा गया, जो प्ले स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के बीच का रास्ता है.

