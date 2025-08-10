Essay Contest 2025

भिवानी में टूटी घग्घर ड्रेन, 2500 एकड़ जमीन जलमग्न, किसानों ने की मुआवजे की मांग - BHIWANI GHAGGAR DRAIN BROKEN

भिवानी मे घग्घर ड्रेन टूटने से 2500 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है. किसानों को भारी नुकसान हुआ है, घरों तक पहुंचा पानी.

Published : August 10, 2025 at 12:32 PM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में गांव सागवान में भिवानी घग्घर ड्रेन दांग गांव की तरफ टूटने के कारण लोग परेशान हो गए हैं. गांव में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा. वहीं, बता दें के शुक्रवार को हरियाणा की महिला एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भी गांव का दौरा किया था. साथ ही जल निकासी के उचित प्रबंधों का ग्रामीणों को आश्वासन दिया था. हालांकि लोगों को आश्वासन के बाद भी कोई राहत नहीं मिली है. आलम ये है कि पीने का पानी भी दूषित हो चुका है.

किसानों ने की मुआवजे की मांग: भिवानी-घग्घर ड्रेन के टूटने के कारण दांग गांव में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं. किसानों ने प्रशासन से जल निकासी कराने और क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाने के साथ-साथ विशेष गिरदावरी कराने व किसानों को एक लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है. इसके अलावा, गांव में पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा, जलभराव से मकानों को हुए नुकसान का हर्जाना देने और प्रभावित पीड़ित मजदूरों को मुआवजा देने की मांग की है.

2500 एकड़ जमीन जलमग्न: वहीं, किसान नेता कामरेड ओमप्रकाश ने कहा कि गांव की 2500 एकड़ जमीन जलमग्न हो चुकी है. खरीफ फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है. रबी की फसल भी बर्बाद है. उन्होंने कहा कि बापोड़ा बलियाली रोड पर नजदीक निगाणा फीडर ड्रेन पर पानी उठाने के लिए दो बड़ी मोटरें लगाकर निगाणा फीडर की मोटरों को पानी पहुंचाया जाए. तब जाकर सागवान दांग की तरफ पानी रुक सकता है. सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भी गांव का दौरा किया था और संबंधित अधिकारियों को पानी निकासी के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक पानी निकासी की प्रक्रिया अधूरी है.

भिवानी में 2500 एकड़ जमीन जलमग्न (Etv Bharat)

3-4 फुट भरा पानी: उन्होंने कहा कि ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होकर गांव में घुस गया है. गांव के श्मशान घाट, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल, वाटर वर्क्स समेत सभी जगहों पर तीन से चार फुट पानी भर गया है. अब पानी को पाइप मोटरों से उठाकर तोशाम की तरफ छोड़ा जा रहा है. यह तेज बहाव से आबादा के कुछ घरों में घुस गया है. गांव वालों ने अपने कुछ घरों के पास चारों तरफ बांध लगाकर कुछ हद तक पानी को रोका है. लेकिन पीछे से भिवानी घग्घर का पानी अभी भी गांव की तरफ आ रहा है. दांग कलां व सागवान की पंचायतें आपसी रजामंदी से उस पानी को रोकने की कोशिश कर रही हैं.

