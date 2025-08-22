भिवानीः हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणा लाडनपुर गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं के छात्र ने शिक्षक पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया. हमले से शिक्षक के सिर में गंभीर चोट आई है. गंभीर हालत में शिक्षक को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया. प्रिंसिपल ने वारदात के बाद डायल 112 को मामले की जानकारी दी. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ढाणा लाडनपुर गांव का है मामलाः घायल शिक्षक की पहचान शिव कुमार के रूप में की गई है. वहीं हमले का आरोपी छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ता है. पीड़ित शिक्षक शिव कुमार ने बताया कि वह ढाणा लाडनपुर गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बतौर अध्यापक 12वीं कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे. इसी दौरान छात्र नितिन ने पास में बैठे दूसरे छात्र को अपना बैग उठाकर मारने लगा. इस पर उसने छात्र को ऐसा करने पर टोका तो छात्र बोला कि वे एंजॉय कर रहे हैं. ऐसा करने से मना करने पर छात्र बहस करता रहा.

प्रिंसिपल चैंबर में छात्र ने किया हमलाः इसके बाद शिक्षक शिव कुमार छात्र नितिन को प्रिंसिपल कार्यालय लेकर गए. प्रिंसिपल ने छात्र को समझाया कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो मस्ती करना है तो स्कूल के बाहर जाकर करो. पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो टीसी लेकर स्कूल छोड़ दो. कुछ देर बाद छात्र टीसी का आवेदन लेकर प्रिंसिपल चैंबर पहुंचा. प्रिंसिपल ने इसके बाद कहा कि प्रभारी छुट्टी पर हैं. वापस आयेंगे तो टीसी मिल जायेगा. इस पर छात्र आज ही टीसी लेने के लिए अड़ गया. इसी दौरान छात्र ने अपने बैग से एक नुकीला हथियार निकालकर प्रिंसिपल चैंबर में बैठे शिक्षक शिव कुमार पर ही हमला कर दिया और तुरंत स्कूल कैंपस से भाग गया.

क्या बोले पीड़ित शिक्षकः पीड़ित शिक्षक शिव कुमार ने इलाज के बाद अस्पताल में कहा कि 'स्कूल के अंदर भयमुक्त वातावरण हो, जिससे अध्यापक बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और बच्चे पढ़ सकें. अगर ऐसा ही भय का माहौल होगा तो शायद न तो शिक्षक पढ़ा पाएंगे न ही बच्चे पढ़ सकेंगे. स्कूल में भय मुक्त माहौल की जरूरत है. डर के साये में न तो अध्यापक पढ़ा पाएंगे न बच्चे पढ़ पाएंगे. मामले में पुलिस कार्रवाई के सवाल पर पीड़ित शिक्षक ने कहा अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही कुछ होगा. ऐसे प्रिंसिपल सर ने डायल 112 पर भी कॉल कर दिया था. वे कार्रवाई करेंगे.'