भिवानी: बेईमानी के इस दौर में ईमानदारी आसानी से नहीं मिलती. लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी इंसानियत और ईमानदारी अभी जिंदा है. अपने संस्कारों के इतने पक्के ईमानदार लोग जिनका ईमान कभी नहीं डोलता, आज भी ईमानदारी की मिसाल पेश करते हैं. ऐसा ही एक शानदार सा मामला सामने आया है भिवानी से. जहां रोडवेज विभाग के चालक व परिचालक ने नकदी से भरा महिला यात्री का बैग वापस लौटा दिया. चालक व परिचालक की इस ईमानदारी की मिसाल के चर्चे क्षेत्र की हर जुबान पर हो रहे हैं. यह वाक्या हिसार बस अड्डे पर भिवानी डिपो की बस का है.

हजारों रुपये से भरा बैग लौटाया: दरअसल, बवानीखेड़ा निवासी राकेश अपने बच्चों के साथ हिसार के लिए रोडवेज बस में शाम के समय करीब सवा 4 बजे रवाना हुए. राकेश अपने परिवार के साथ हिसार बस अड्डे पर उतर गया. इस दौरान वह अपना पैसों से भरा बैग बस में ही भूल गया. बस रुकने के बाद चालक नवीन शर्मा व परिचालक आजाद ने बस की एक सीट पर कुछ सामान देखा. उसने सामान उठाकर रोडवेज कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया. इस दौरान बवानीखेड़ा निवासी राकेश ने अपने जानकार रोडवेज कर्मचारी मित्र राकेश के पास बस में सामान रहने की सूचना दी. बैग में 10 हजार रुपये कैश था. जो यात्री को वापस लौटाया गया.

रोडवेज कर्मचारियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल (Etv Bharat)

सुबह होते ही मिला पैसों का बैग: रोडवेज कर्मचारी राकेश ने अपने रोडवेज कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में सामान बस में रहने की सूचना शेयर की तो सामान के बारे में जानकारी मिली. भिवानी बस अड्डा इंचार्ज अजय शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह आपका सामान दे दिया जाएगा. आज सुबह बवानी खेड़ा निवासी राकेश बस अड्डे पर पहुंचा और बस अड्डे पर बस चालक नवीन शर्मा व परिचालक आजाद ने सामान की शिनाख्त पूछ कर बवानीखेड़ा निवासी राकेश को सौंप दिया. इस दौरान राकेश ने रोडवेज कर्मचारियों का आभार जताया.

