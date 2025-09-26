भिवानी CBLU में वीसी आवास खाली कराने की कवायद, बोर्ड अध्यक्ष और पुलिस पहुंची, 2 बार मिल चुका नोटिस
हरियाणा के भिवानी में CBLU की कुलपति के आवास खाली कराने के लिए पुलिस और शिक्षा बोर्ड ने कदम उठाए. वीसी अभी चंडीगढ़ में हैं.
Published : September 26, 2025 at 3:41 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (CBLU) की कुलपति दीप्ति धर्माणी के आवास को खाली कराने के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस दल गुरुवार को पहुंचे. कुलपति अभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर के A-1 आवास में रह रही हैं. उन्हें पहले भी दो बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन आवास नहीं छोड़ा गया. इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्रवाई में शामिल हुए. वीसी चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिलने गई हुई थी.
वीसी को अप्रैल 2024 में मिला था आवास: दीप्ति धर्माणी को अप्रैल 2024 में बोर्ड परिसर में कोठी नंबर A-1 आवास अलॉट किया गया था. 15 अप्रैल 2024 को वे इस आवास में शिफ्ट हुई थीं. विश्वविद्यालय अभी निर्माणाधीन है, इसलिए वीसी के लिए कोई स्थायी आवास तैयार नहीं है. राज्यपाल के आदेश पर शिक्षा बोर्ड ने अस्थायी तौर पर यह आवास आवंटित किया था. अब बोर्ड प्रशासन चाहते हैं कि वीसी परिसर में बने दूसरे आवास में शिफ्ट हो जाएं.
दो बार दिए जा चुके हैं नोटिस: शिक्षा बोर्ड ने कुलपति को 10 सितंबर और 19 सितंबर 2025 को दो बार आवास खाली करने के नोटिस जारी किए थे. दोनों नोटिस में 24 घंटे के अंदर आवास खाली करने का आदेश था. हालांकि, नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं किया गया. इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष ने पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर आवास खाली कराने का प्रयास किया. प्रशासन की यह कार्रवाई तब की गई जब वीसी चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिलने गई थीं.
बोर्ड अध्यक्ष का बयान और विश्वविद्यालय का हाल: बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि "हम आपसी सहमति से आवास खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं. पहले भी हम कई बार वीसी के पास गए हैं और बातचीत की है. वीसी के लिए पास में दूसरा आवास भी अलॉट किया गया है. उम्मीद है कि वीसी के लौटने के बाद यह मामला सुलझ जाएगा." बता दें कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की शुरुआत 2014 में हुई थी. तब से प्रेमनगर में नया परिसर निर्माणाधीन है और अभी वीसी के लिए कोई स्थायी आवास तैयार नहीं हुआ है.
