लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ की सख्त चेतावनी, कहा- "अधिकारियों को टाइट करना और धमकाना हमारा फर्ज"

भिवानी: हरियाणा के भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी विधायक शनिवार को जीएसटी दरों में कटौती को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे.

लापरवाह अधिकारियों पर बोले विधायक: बीजेपी विधायक ने शहर के विकास व जगह-जगह अधूरे पड़े कामों को लेकर उठे सवाल पर कहा कि "अधिकारियों को एक महीने का समय दिया गया है. अब पहले वाला फंडा नहीं चलेगा. हमने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस ली है." इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि "अधिकारियों को टाइट करना हमारा फर्ज है. कोई काम नहीं करेगा तो उसे बदलेंगे. काम कराने के लिए अधिकारियों को धमकी देनी पडती है. हालांकि जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें शाबाशी भी देते हैं."

जीएसटी दरों में कटौती पर भी दी प्रतिक्रिया: विधायक सर्राफ ने कहा कि "जीएसटी दरों में कटौती पंडित दीनदयाल के बर्थडे पर की गई. वही दीन दयाल जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों के वोट मांगने नहीं गए. हालांकि वो चुनाव हार गए.दीनदयाल का लक्ष्य अंत्योदय का उत्थान करना था. अब बीजेपी उन्हीं के लक्ष्य पर चल रही है. जीएसटी दरों में कटौती से हमारे व्यापारियों व साथियों की उन्नति का रास्ता आसान होगा. सरकार व्यापारियों के बकाया टैक्स का पैसा दिलाने का काम जल्द करेगी."