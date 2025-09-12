ETV Bharat / state

भिवानी में 82 वर्षीय बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसाकर 40 लाख की ठगी, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

भिवानीः जिला के लोहारू में एक 82 वर्षीय बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसा 40 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है. पहले मोबाइल पर आरोपी महिला ने बुजुर्ग से बातचीत की. उसके बाद रोजगार मांगने के नाम पर उसके घर में पहुंची. फिर लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया. इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल की. इस दौरान 40 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया.

मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. न्यायालय ने महिला आरोपी को 3 दिन और 4 पुरुष आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पूछताछ के बाद मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है. बहरहाल इस मामले के बाद शहर में सनसनी फैल गई है.

लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियोः लोहारू पुलिस थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि "तीन दिन पहले लोहारू शहर के करीब 82 वर्षीय एक व्यक्ति ने लोहारू पुलिस में लिखित शिकायत दी कि एक महिला उसके घर पर काम मांगने के लिए आई थी. बाद में उसे प्रसाद के लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना ली. बाद वह महिला और उसके साथ मिलकर पांच लोगों ने उसे साजिश के तहत जाल में फंसा लिया. वीडियो और फोटो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करने लगे."