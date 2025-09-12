भिवानी में 82 वर्षीय बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसाकर 40 लाख की ठगी, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
भिवानी पुलिस ने हनीट्रैप मामले का भंडाफोड़ किया है. 82 साल के बुजुर्ग से 40 लाख की ठगी के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 12, 2025 at 6:49 PM IST
भिवानीः जिला के लोहारू में एक 82 वर्षीय बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसा 40 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है. पहले मोबाइल पर आरोपी महिला ने बुजुर्ग से बातचीत की. उसके बाद रोजगार मांगने के नाम पर उसके घर में पहुंची. फिर लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया. इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल की. इस दौरान 40 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया.
मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. न्यायालय ने महिला आरोपी को 3 दिन और 4 पुरुष आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पूछताछ के बाद मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है. बहरहाल इस मामले के बाद शहर में सनसनी फैल गई है.
लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियोः लोहारू पुलिस थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि "तीन दिन पहले लोहारू शहर के करीब 82 वर्षीय एक व्यक्ति ने लोहारू पुलिस में लिखित शिकायत दी कि एक महिला उसके घर पर काम मांगने के लिए आई थी. बाद में उसे प्रसाद के लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना ली. बाद वह महिला और उसके साथ मिलकर पांच लोगों ने उसे साजिश के तहत जाल में फंसा लिया. वीडियो और फोटो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करने लगे."
और पैसे की आरोपी कर रहे थे डिमांडः थाना प्रभारी ने बताया कि "आरोपियों ने पीड़ित से दो लाख रुपये नकद और करीब 38 लाख रुपये की राशि चेक के माध्यम से बैंक से निकलवा ली. पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी उसे परेशान कर रहे थे. घटना के करीब डेढ़ महीने बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत लोहारू पुलिस थाने में दी. पुलिस ने प्राथमिक तौर से जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए बीते दिन एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था."
क्या बोले थाना प्रभारीः थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि "पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. महिला आरोपी को तीन दिन के और चार पुरुष आरोपियों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर हिरासत में लिया गया है. रिमांड के दौरान मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच की जाएगी. इस केस में जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा." बहरहाल लोहारू में इस प्रकार का हनीट्रैप का यह पहला मामला बताया जा रहा है.