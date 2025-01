ETV Bharat / state

भिवानी: हरियाणा में घनी धुंध के चलते किसानों को काफी फायदा हो रहा है. धुंध फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है. मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि आने वाले एक-दो दिन में हरियाणा के काफी क्षेत्रों में हल्की बरसात हो सकती है. ऐसे में जिन किसानों ने अपनी फसलों की सिंचाई की है. वे फिलहाल दो दिन के लिए सिंचाई टाल सकते हैं. ताकि बरसात के चलते उनका सिंचाई का खर्च बच सके. यह बात भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉ. देवीलाल ने किसानों को सलाह देते हुए कही है. फसलों के लिए धुंध फायदेमंद: मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पिछले दो से तीन दिनों में अब तक धूप खिलती रही. दिन का तापमान 18-20 डिग्री तथा रात का तापमान 5 डिग्री के बीच रहता है. तापमान में अधिक अंतर फसलों के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने बताया कि आज मध्यरात्रि से हल्की बारिश की संभावनाएं हैं. जिसके बाद वातावरण में नमी बढ़ेगी. जिससे धुंध छाने की फिर से संभावना है. यह धुंध सरसों व गेहूं की फसलों के लिए फायदेमंद होगी. RAIN IN HARYANA FOR NEXT TWO DAYS (Etv Bharat)

