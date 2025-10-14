ETV Bharat / state

साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, भिवाड़ी में 122 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से आरोपी अंकित शर्मा के खाते पर 183 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली. जिससे 122 करोड़ 21 लाख 59 हजार 57 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ. उन्होंने बताया कि आरोपी अंकित लोगों से कमीशन पर बैंक खातों, चेकबुक और एटीएम कार्ड इकट्ठा करता था और उन्हें साइबर ठगों को ठगी में उपयोग के लिए देता था. इन खातों के माध्यम से देशभर में होने वाली ठगी की राशि ट्रांसफर की जाती थी. उन्होंने बताया कि आरोपी ने कई फर्जी कंपनियों और नामों से बैंक में करेंट खाते खुलवाए थे, जिससे इन खातों में आने वाली ठगी की रकम को आसानी से घुमाया जा सके.

अलवर : भिवाड़ी पुलिस जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी लंबे समय से कई फर्जी फर्मों और व्यक्तियों के बैंक खातों को कमीशन पर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज, नकदी और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं. आरोपी के खिलाफ दर्ज कई साइबर ठगी के मामलों के खुलासे के बाद पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुट गई है.

आरोपी के पास से बरामद भारी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज : पुलिस ने आरोपी अंकित शर्मा के ठिकानों की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए. इनमें 38 चेकबुक, 20 एटीएम कार्ड, 8 क्यूआर कोड, 9 मोबाइल फोन, 1 स्वाइप मशीन और 2.50 लाख रुपए नकद शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस को आरोपी के पास से डिजिटल एविडेंस मिले हैं, जिनका भी अनुसंधान किया जा रहा है.

पहले गिरफ्तार हो चुके हैं दो अन्य आरोपी : भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने इस प्रकरण में राशिद और अजमत नामक दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था. इन दोनों के बैंक खातों पर 96 शिकायतें और करीब 61 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि राशिद और अजमत, अंकित शर्मा के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और तीनों मिलकर खाता ट्रांसफर रैकेट चला रहे थे. यह रैकेट देशभर में फैले साइबर ठगों से संपर्क में था और कमीशन के बदले बैंकिंग माध्यम उपलब्ध करवाता था. फिलहाल इस प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है, साथ ही इस गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

एक ट्रांजैक्शन पर साढ़े तीन प्रतिशत मिलता था कमीशन : पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी फर्जी आईडी और पते के आधार पर बैंक खाते खुलवाता था. इसके बाद प्रत्येक खाताधारक को हर ट्रांजैक्शन पर साढ़े तीन प्रतिशत दिया जाता था.

280 ठिकानों पर कार्रवाई, 183 आरोपियों को किया गिरफ्तार : जिले में अलवर पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर क्षेत्रवासियों में भय पैदा करने वाले साइबर, हार्डकोर अपराधियों, स्थाई वारंटी, भगोड़े, ईनामी अपराधी, वांछित अपराधी, हिस्ट्रीशीटर मुकदमों में वांछित अपराधी, अवैध फायर आर्म्स, मादक पदार्थों में लिप्त, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी, लूट सहित अन्य पर कार्यवाही करते हुए 183 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 48 घंटे में अलवर जिले की 76 पुलिस टीमों ने 280 क्षेत्रों पर दबिश देकर 183 अपराधियों को गिरफ्तार किया.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर अलवर जिले में दो दिवसीय धरपकड़ अभियान चलाया गया. इस अभियान के लिए अधिकारी स्तर पर मीटिंग कर अभियान की रूपरेखा तैयार की गई. इसके बाद एडिशनल एसपी, सीओ व थाना अधिकारियों ने प्लानिंग कर अभियान को सुचारू रूप से संचालित कर जिले से 183 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया.