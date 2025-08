ETV Bharat / state

भिंड में हर तरफ जल सैलाब, चंबल की तबाही से जूझते ग्रामीण, बाढ़ के हालात - CHAMBAL FLOOD SITUATION

भिंड में बारिश का कहर ( Etv Bharat )

Published : August 2, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 8:18 AM IST

भिंड (पीयूष श्रीवास्तव) : मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं. नदी-नाले उफान पर हैं, भारी बारिश के साथ लगातार बांधों से छोड़ा जा रहा पानी तबाही मचा रहा है. प्रदेश का पूरा चंबल अंचल भी इससे अछूता नहीं है. जहां शिवपुरी और गुना जिलों में बनी बाढ़ की स्थिति में लोगों को रेस्क्यू करने आर्मी को बुलाना पड़ा तो वहीं भिंड जिले में भी चंबल और सिंध नदी ने कई गांव टापू में तब्दील कर दिए हैं. इन हालातों में ईटीवी भारत ने अटेर क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा लिया. एक दर्जन गांव बाढ़ प्रभावित

भिंड के अटेर क्षेत्र के देवालय, खेराहट, मुकुटपुरा, दीनपुरा, जमसरा आकोन समेत लगभग एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट हैं. कई गांव का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है. जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थी वो आज 35 से 40 फीट पानी में दबे हुए हैं. लोग अपने गांव में घरों में कैद हैं. इन हालातों में ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव भी इन ग्रामीणों के बीच पहुंचे. बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को अटेर मुख्यालय से जोड़ने वाले सभी रास्ते पूरी तरह जलमग्न थे. 33 केवी बिजली लाइन भी पानी में डूबी हुई थी. कोई हादसा ना हो इसलिए बिजली सप्लाई भी काट दी गई है. बाढ़ के हालातों में ग्राउंड जीरो पर ETV भारत (ETV Bharat) ITI छात्र को रेस्क्यू करने पहुंची SDRF, ताकि दे सकें परीक्षा

प्रशासन ने ग्रामीणों की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं, जो लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. लोग पानी से घिरे होने के बाद भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है. ऐसे में SDRF टीम के साथ ईटीवी भारत भी ग्रामीणों के हाल जानने पहुंचा. SDRF टीम देवालय गांव में रहने वाले एक छात्र को रेस्क्यू करने पहुंची थी, जिसकी शनिवार को परीक्षा थी. छात्र शिवम यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, ''उसका आईटीआई का पेपर है, लेकिन वह गांव में फंस गया था, परीक्षा ना छूटे इसलिए गांव के सचिव के जरिए प्रशासन को सूचित किया था. जिसके बाद एसडीआरएफ टीम उसे सुरक्षित गांव से निकालने पहुंची थी.'' SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी (ETV Bharat)

दो बोट, राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ

शिवम का कहना था कि, ''जब 2022 में यहां बाढ़ आई तो प्रशासन ने पहले से जानकारी दे दी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं मिली, जिसकी वजह से सब फंस कर रह गए.'' ग्रामीणों के राहत एवं बचाव कार्य में जुटे एसडीआरएफ के कमांडर शैलेंद्र राठौर ने भी ईटीवी भारत से बातचीत की, ''उनका कहना था कि, इस बार बढ़ की चपेट में कई लोग आए हैं. आसपास के गांव भी जलमग्न हैं, जहां से भी मदद के लिए जानकारी मिलती है, जिन चीजों की उपलब्धता करानी होती है एसडीआरएफ की टीम वाहन पहुंचा रही है. अटेर क्षेत्र में एसडीआरएफ के 10 लोग इस कम में लगे हुए हैं, दो बोटों के माध्यम से लगातार मदद में जुटी हुई हैं.'' चंबल की तबाही से जूझते ग्रामीण (ETV Bharat) मुकुटपुरा के खेतों में 30-40 फीट पानी, बर्बाद हुआ किसान

एसडीआरएफ कमांडर से बातचीत के बाद हम पहुंचे अटेर के बाढ़ ग्रस्त मुकुटपुरा गांव. 250 की आबादी वाला यह पूरा गांव चारों ओर से चंबल के पानी से घिर चुका था. ग्रामीणों के खेतों में 30 फीट पानी भरा हुआ है. खेतों में बोया बाजरा पूरी तरह बर्बाद हो गया. अब लोग पानी के किनारे ही बोर से आने जाने वालों पर टकटकी लगाए बैठे थे. जब ईटीवी भारत गांव में पहुंचा तो लोगों ने अपने हालात खुद बयान किए. ग्रामीणों का कहना था कि, इस गांव के लोग पिछले 5 दिनों से इसी तरह फंसे हुए हैं. भिंड में हर तरफ जल सैलाब (ETV Bharat) दवाएं बांट प्रशासन ने ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ा

इन परिस्थितियों में भी प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है. निचली बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं और लोग ऊंचे घर में रह रहे हैं. जो राशन भरा हुआ था उससे गुजर कर रहे हैं. मदद के नाम पर सिर्फ शुक्रवार को एक डॉक्टर को भेजकर दवाओं का वितरण करा दिया गया. इसके अलावा ग्रामीणों को उनके हालातों पर छोड़ दिया गया है. हालांकि मेडिकल इमरजेंसी या किसी विशेष परिस्थिति में SDRF के जरिए लोगों को गांव से निकालने की त्वरित व्यवस्था दी गई है. पानी में डबा मंदिर (ETV Bharat) डरा रही इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से छोड़े जा रहे पानी की आवाज, रौद्र रूप में नर्मदा नदी

बुंदेलखंड में नदी-तालाब लांघ रहे सीमा, बाढ़ के हालात, जुलाई में कोटा पूरा जनप्रीतिनिधियों से नाराज ग्रामीण

बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इस बात से भी नाराज हैं कि, वे उस क्षेत्र के वोटर हैं जो पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का विधानसभा क्षेत्र था और अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का विधानसभा क्षेत्र है. लेकिन हालातों की जानकारी होने के बावजूद इन जनप्रतिनिधियों में से कोई या अन्य अधिकारी अब तक ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंचा है. भिंड के कई गांव टापू में हुए तब्दील (ETV Bharat) पांच दिन से बिना बिजली के रह रहे लोग

ग्रामीणों का कहना है कि, ''उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, पांच दिनों से घरों में बिजली तक नहीं है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन भी बंद हो चुके हैं. किसी से सीधा संपर्क नहीं हो पाता. कुछ लोगों के घर सोलर पेनल लगे हैं जिनसे कुछ लोगों के मोबाइल फोन चार्ज होते हैं और सूचनायें मुख्यालय तक पहुंच पाती है. आने वाले समय में और बिगड़ सकते हैं हालात

बहरहाल, चंबल ने तो अटेर क्षेत्र में जमकर तबाही मचा दी है. और जैसा की अलर्ट है अगर आने वाले दिनों में फिर बारिश होती है या चंबल में पानी छोड़ा जाता है तो हालात और बदतर होने की संभावना है. लोग अपने घरों में कैद हैं क्योंकि उनका मानना है कि, घर छोड़ा तो जायेंगे कहां.

