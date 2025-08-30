भिंड : जिले के लहार क्षेत्र स्थित सिकरी जागीर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कुछ ग्रामीण एक कछुए को लाठी से पीट रहे हैं. फिर उसे कुल्हाड़ी से काट डाला. ग्रामीणों ने इसके बाद कछुए की छककर दावत की. वन विभाग ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है. वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की बात वन विभाग के अफसर कर रहे हैं.

कछुए को मारने व खाने का वीडियो वायरल

मामले के अनुसार वायरल वीडियो की ये घटना गुरुवार रात की है. सिकरी जागीर में ग्रामीणों ने एक कछुए को गांव की ओर आता देखा. कछुए को देखकर कुछ लोगों ने इसे पकड़कर फिर से जलस्रोत में छोड़ने की बात कही. लेकिन कुछ ग्रामीण लाठी लेकर आ गए और कछुए पर टूट पड़े. ऐसे में कछुए का रेस्क्यू करने वाले उन्हें रोकने में नाकाम रहे. जब लाठी-डंडों से भी कछुआ नहीं मरा तो उस पर कुल्हाड़ी से वार किए गए.

वन विभाग की टीम जांच करने पहुंची गांव

ग्रामीणों ने कछुए को बेरहमी से मारकर उसकी दावत उड़ायी. इस पूरी घटना का एक ग्रामीण ने वीडियो बना लिया. इसमें देखा जा सकता है कि कछुआ बचने की कोशिश में इधर से उधर भागता है लेकिन उसे कुल्हाड़ी से काट दिया गया. इस मामले में फॉरेस्ट रेंजर बसंत शर्मा का कहना है "उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली है. एक टीम जांच के लिए भेजी गई है. जैसे ही स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे."

कई देशों में कछुए की तस्करी

गौरतलब है कि अपने देश सहित कई देशों में कुछओं की तस्करी व्यापक स्तर पर होती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार इसकी बड़ी कीमत मिलती है. कुछ खास प्रकार के कछुए की डिमांड ज्यादा होती है. स्टार कछुआ की ज्यादा मांग है. स्टार कछुए की पीठ पर पीले और काले रंग के चकत्ते दिखते हैं. यौनवर्द्धक दवाएं बनाने में स्टार कछुओं का इस्तेमाल किया जाता है.

कछुए की तस्करी कानूनन जुर्म

आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारतीय जीव जंतु की तस्करी और उन्हें रखना अपराध है. वन्य जीव की तस्करी या खरीद फरोख्त पाए जाने पर वन विभाग सख्त कार्रवाई करता है. संबंधित पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9(44) के तहत अपराध दर्ज किया जाता है. इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है. जानकार बताते हैं कछुआ को पकड़ने पर 7 साल की सजा हो सकती है.