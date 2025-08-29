ETV Bharat / state

किसान भाई करें हल्दी की खेती, कम मेहनत में है लाखों के मुनाफे का सौदा - TURMERIC FARMING PROFIT

अगस्त महीने में किसानों के लिए मुनाफे का बड़ा मौका, इन फसलों की खेती कर कमा सकते हैं लाखों रुपए मुनाफा.

TURMERIC CULTIVATION TIPS
अगस्त के महीने में किसान करे हल्दी की खेती (GettyImage)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 4:00 PM IST

भिंड: किसान अब जागरूक हो रहे हैं. वह पारंपरिक खेती के अलावा अब अधिक मुनाफे वाली खेती की ओर बढ़ रहे हैं. अगर आप भी अगस्त महीने में जबरदस्त कमाई करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इस मौसम में कुछ विशेष खेतियां हैं, जिनकी मांग भी बाजार में काफी अधिक है, जिससे किसान कम लागत में लाखों की कमाई कर सकते हैं. आज जानते हैं किसान किस फसल की खेती अगस्त महीने से कर सकते हैं.

अगस्त महीने में जड़ वाली फसलों की खेती

अगस्त के महीने में किसान अन्य फसलों की तरह ही जड़ वाली फसलों की खेती कर सकते हैं, जड़ वाली खेती कर कम लागत में किसान लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं. इन फसलों में हल्दी, अरबी और अदरक जैसी फसलें शामिल हैं. मध्य प्रदेश के भिंड में कई किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ अब मुनाफे वाली हल्दी की खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं.

हल्दी की खेती में जबरदस्त कमाई

भिंड में हल्दी की खेती से किसान कर रहे जबरदस्त कमाई (GettyImage)

दबोहा गांव में हल्दी की खेती करने वाले किसान राजीव शर्मा बताते हैं कि "हमने जैविक खेती के माध्यम से नई पहचान बनाकर लाखों की कमाई की है. मैंने एक एकड़ भूमि पर लगभग 1 लाख रुपये की लागत से जैविक काली और पीली हल्दी की खेती की. इसमें करीब 100 से 120 क्विंटल कच्ची हल्दी का उत्पादन होता है. यह फसल करीब 230-240 दिनों में तैयार जाती है."

TURMERIC FARMING HIGH PROFIT
अगस्त महीने में हल्दी की खेती करने का जबरदस्त मौका (GettyImage)

कम लागत में मोटा मुनाफा

उन्होंने आगे बताया कि "कच्ची हल्दी को सुखाने पर 20 क्विंटल पक्की हल्दी बनती है, जिससे करीब 4 लाख रुपये की कमाई होती है. मैं स्वयं अपने काउंटर से हल्दी का बेचता हूं. इसके अलावा कच्ची हल्दी का अचार बनाकर भी बेचते हैं." उनकी मेहनत और नवाचार ने न केवल उनकी आय में कई गुना वृद्धि की है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों को प्रेरित भी किया है. कृषि अधिकारी रामसुजान शर्मा जैविक खेती के फायदे समझाते हुए कहते हैं कि "जैविक खेती से हमारे खेत की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, जिससे किसानों को अधिक कमाई होती है. इसलिए सरकार भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, लगातार इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है."

आज कल लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है. इस कारण जैविक खेती से तैयार उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, साथ ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है. इसके अलावा रासायनिक खादों और कीटनाशकों का खर्च कम होता है. किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलता हैं. यह फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और लंबी अवधि में खेती को टिकाऊ बनाता है.

