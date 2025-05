ETV Bharat / state

जिस हाईवे पर अनशन पर बैठे थे संत, वहां भीषण हादसे में 4 की मौत - BHIND ROAD ACCIDENT

भीषण हादसे में चार की मौत ( ETV Bharat )

भिंड: जिले में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया हुआ. जिसमें कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया. यहां से 5 गंभीर रूप ये घायल लोगों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. बता दें कि यह वही हाईवे से जिसे 6 लेन बनाने की मांग को लेकर साधु-संत अनशन पर बैठे थे. कार और बाइक में टक्कर, 4 की मौत थाना प्रभारी अतुल भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''बरोही में ग्वालियर-इटावा नेशनल हाईवे 719 पर ग्वालियर की ओर से एक कार आ रही थी. जिसकी बाइक भिंड की ओर जा रही थी. पिड़ौरा के पास देर रात एक बजे कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई. जिसमें 4 लोगों की मौत हो गईं. 6 लोगों घायल हो गए. तत्काल एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया और घालों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया. जहां से सभी घायलों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया.'' ये वही हाइवे है जिसे संत समाज आंदोलन कर सिक्स लाइन बनाने की मांग कर चुका है. लेकिन अभी ये टू लाइन ही है, जिससे हादसे अधिक हो रहे हैं.

