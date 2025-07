ETV Bharat / state

बीहड़ में फिर ठांय-ठांय, पेट्रोल पंप लूट के आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर - BHIND PETROL PUMP LOOT CASE

पेट्रोल पंप लूट के आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर ( ETV Bharat )

भिंड: मध्य प्रदेश के बीहड़ में एक बार फिर हुई ठांय-ठांय. शनिवार को मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है, जिससे दोनों घायल हो गए. पुलिस ने लूट गिरोह के 4 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. भिंड के पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने बताया कि, ''पुष्पेंद्र पवैया और आशीष उचादिया एक कार से भाग रहे थे, तभी पुलिस ने शनिवार तड़के भिंड जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ऐचया इलाके के बीहड़ों में वाहन को रोक लिया. शॉर्ट एनकाउंटर में 2 लुटेरे घायल

भिंड के पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने बताया कि, ''हथियारबंद बदमाशों ने 30 जून को गोहद कस्बे में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. यहां से एक लाख रुपये और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे. तभी से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और शुक्रवार रात संदिग्धों के स्थान के बारे में सूचना मिली. जानकारी मिली की आरोपी मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ऐचया इलाके में देखे गए हैं और यहां से राजस्थान भागने की फिराक में हैं.''

