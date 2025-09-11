ETV Bharat / state

स्कूल के अंदर सांपों की बारात, ग्राउंड में लगा था सांप के अंडों का अंबार

असल में घटना भिंड के मानहड़ गांव की है, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय में जब सुबह कक्षाएं शुरू हुईं तो ग्राउंड में एक के बाद कई सांप निकलना शुरू हो गए. इस तरह सांपों को घूमता देख बच्चों के साथ स्टाफ भी दहशत में आ गया. कुछ ग्रामीणों को जानकारी लगी तो वे भी पहुंचे. सांपों को भगाने के लिए जब ग्रामीणों ने पास में लगे ईंट के ढेर को हटाया तो सभी के पसीने छूट गए.

भिंड : शहर में एक सरकारी स्कूल में उस वक्त अफरातफरी का माहौल बन गया जब एक दो नहीं एक-एक कर कई सांप अचानक स्कूल परिसर में निकलने लगे, जिसके बाद स्कूल में मौजूद छात्रों के साथ स्कूल स्टाफ भी दहशत में आ गया.

दहशत में आए ग्रामीणों ने मार दिए 10 सांप

दरअसल, ग्राउंड में जमा ईंटो के ढेर के पास बनी खाली जगह में सांपों ने अड्डा बना लिया था. करीब एक दर्जन सांप वहां इकट्ठे थे और कई अंडों का अंबार लगा था. ये देख सबकी हालत ख़राब हो गई. स्कूल में मौजूद कर्मचारी और शिक्षकों ने बच्चों को बाहर निकाला और ग्रामीणों ने आनन फानन में सांपों पर डंडों और पत्थरों से हमला बोल 10 सांपो को मार दिया. इस बीच किसी ग्रामीण ने क्षेत्र के सर्पमित्र जग्गू को भी सूचना दी.

सर्प मित्र ने किया सांप और 30 अंडों का रेस्क्यू

मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने किसी तरह अंडों के पास बैठे एक सांप को रेस्क्यू किया और इसके बाद 30 अंडों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. हालांकि, बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया और सांप के सभी अंडे क्वारी नदी के किनारे मिट्टी में दबाकर सुरक्षित किए. सर्प मित्र जग्गू ने बताया, " बारिश के मौसम में सांप ऐसी जगहों में अंडे देते हैं और आबादी से अलग इस तरह की जगह उनके छिपने के लिए ठीक रहती है. इसलिए वे इनमें अपना घर बना लेते हैं. हालांकि, एक सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है."

हो सकता था बड़ा हादसा

इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण काफ़ी दहशत में हैं. उनका कहना है कि, स्कूल भवन पूरी तरह जरजर हो चुका है, रखरखाव के अभाव में आसपास गंदगी और जंगली झाड़ियां भी उग आई हैं. ऐसे में बरसात के समय यहां सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर आकर छिप जाते हैं. लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस बात को नहीं समझा रहा है, स्कूल में भी अगर समय पर नजर नहीं जाती तो इन सांपों की वजह से बड़ी घटना हो सकती थी.