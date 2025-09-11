ETV Bharat / state

स्कूल के अंदर सांपों की बारात, ग्राउंड में लगा था सांप के अंडों का अंबार

भिंड के मानहड़ सरकारी स्कूल में निकलने लगे ढेरों सांप, ईंटें हटाई तो एक दर्जन सांप के साथ लगा था अंडों का अंबार.

PILE OF SNAKES IN A BHIND SCHOOL
स्कूल के अंदर सांपों की बारात (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिंड : शहर में एक सरकारी स्कूल में उस वक्त अफरातफरी का माहौल बन गया जब एक दो नहीं एक-एक कर कई सांप अचानक स्कूल परिसर में निकलने लगे, जिसके बाद स्कूल में मौजूद छात्रों के साथ स्कूल स्टाफ भी दहशत में आ गया.

अचानक ग्राउंड में निकलने लगे थे सांप

असल में घटना भिंड के मानहड़ गांव की है, जहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय में जब सुबह कक्षाएं शुरू हुईं तो ग्राउंड में एक के बाद कई सांप निकलना शुरू हो गए. इस तरह सांपों को घूमता देख बच्चों के साथ स्टाफ भी दहशत में आ गया. कुछ ग्रामीणों को जानकारी लगी तो वे भी पहुंचे. सांपों को भगाने के लिए जब ग्रामीणों ने पास में लगे ईंट के ढेर को हटाया तो सभी के पसीने छूट गए.

LOTS OF SNAKES INSIDE SCHOOL
सांप के अंडों का अंबार देख दहशत में आए लोग (Etv Bharat)

दहशत में आए ग्रामीणों ने मार दिए 10 सांप

दरअसल, ग्राउंड में जमा ईंटो के ढेर के पास बनी खाली जगह में सांपों ने अड्डा बना लिया था. करीब एक दर्जन सांप वहां इकट्ठे थे और कई अंडों का अंबार लगा था. ये देख सबकी हालत ख़राब हो गई. स्कूल में मौजूद कर्मचारी और शिक्षकों ने बच्चों को बाहर निकाला और ग्रामीणों ने आनन फानन में सांपों पर डंडों और पत्थरों से हमला बोल 10 सांपो को मार दिया. इस बीच किसी ग्रामीण ने क्षेत्र के सर्पमित्र जग्गू को भी सूचना दी.

सर्प मित्र ने किया सांप और 30 अंडों का रेस्क्यू

मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने किसी तरह अंडों के पास बैठे एक सांप को रेस्क्यू किया और इसके बाद 30 अंडों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. हालांकि, बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया और सांप के सभी अंडे क्वारी नदी के किनारे मिट्टी में दबाकर सुरक्षित किए. सर्प मित्र जग्गू ने बताया, " बारिश के मौसम में सांप ऐसी जगहों में अंडे देते हैं और आबादी से अलग इस तरह की जगह उनके छिपने के लिए ठीक रहती है. इसलिए वे इनमें अपना घर बना लेते हैं. हालांकि, एक सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है."

BHIND GOVERNMENT SCHOOL SNAKES
स्कूल ग्राउंड में मिले कई सांप और अंडे (Etv Bharat)

हो सकता था बड़ा हादसा

इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण काफ़ी दहशत में हैं. उनका कहना है कि, स्कूल भवन पूरी तरह जरजर हो चुका है, रखरखाव के अभाव में आसपास गंदगी और जंगली झाड़ियां भी उग आई हैं. ऐसे में बरसात के समय यहां सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर आकर छिप जाते हैं. लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस बात को नहीं समझा रहा है, स्कूल में भी अगर समय पर नजर नहीं जाती तो इन सांपों की वजह से बड़ी घटना हो सकती थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHIND GOVERNMENT SCHOOL SNAKESMADHYA PRADESH NEWSLOTS OF SNAKES INSIDE SCHOOLSNAKE EGGS IN SCHOOL PREMISESPILE OF SNAKES IN A BHIND SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां स्टूडेंट्स करेंगे AI की पढ़ाई, स्कूलों में आधुनिक ICT लैब तैयार

'मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में मंत्री-अधिकारी शामिल': नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

निवाड़ी जिले के उत्कृष्ट गांव पाराखेरा का खिरक में घुटनों तक कीचड़, मरीजों को ढोते हैं चारपाई से

गौमूत्र और 5 पेड़ों की पत्तियों से बना लीजिए ब्रह्मास्त्र, कीटों का हो जाएगा काम तमाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.