भिंड: चंबल क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर है, जहां मान्यता है कि भगवान के दर्शन मात्र से भक्त मुकदमे से बरी हो जाते हैं. यहां कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके लोगों की लाइन लगी रहती है. कोर्ट में चल रहे मुकदमे के कागज की कॉपी लेकर भक्त यहां आते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं. बताया जाता है कि भगवान की नजर कागज पर पड़ने से मुकदमे से लोगों को निजात मिल जाती है.

कांक्सी न्यायाधीश सरकार का मंदिर

भिंड के लहार तहसील में एक अनोखा हनुमानजी का मंदिर है. यहां विराजमान भगवान हनुमान के दर्शन करने वाले भक्त अनोखी मुराद लेकर आते हैं, जिसे हनुमान जी पूरी करते हैं. मान्यता है कि कोर्ट कचहरी में दर्जों मुकदमे में भगवान के दर्शन से राहत मिलती है. सच्चे मन से अर्जी लगाने पर लंबे समय से चल रहे कोर्ट के मामलों में बरी हो जाते हैं. इसलिए इस मंदिर को कांक्सी न्यायाधीश सरकार का मंदिर भी कहा जाता है.

मंगलवार, शनिवार को रहती है अधिक भीड़

मान्यता है कि हनुमान जी भक्तों के दर्ज मुकदमे में माफी दिलवा कर उन्हें बरी करा देते हैं. सालों से चल रहे मामलों में भगवान से अर्जी लगाने पर राहत मिल जाती है. इसलिए यहां कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट कर थक चुके लोगों की भीड़ लगी रहती है. विशेषकर मंगलवार और शनिवार को कांक्सी न्यायाधीश मंदिर में खास भीड़ रहती है. कांक्सी वाले हनुमान जी अपनी इस अनोखी महिमा के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं.

झूठे मुकदमों में त्वरित राहत देते हैं बजरंगबली

कांक्सी सरकार मंदिर को न्यायाधीश के नाम से ही जिले भर में जाना जाता है. यहां आने वाले भक्त कोर्ट में चल रहे झूठे मुकदमे से राहत के लिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं. मान्यता है कि मंदिर के 5 फेरी लगाने से झूठे मुकदमे में भक्तों को त्वरित राहत मिलती है और कोर्ट-कचहरी से भी भगवान मुक्ति दिला देते हैं. यहां अपनी मन्नत लेकर दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं और भगवान से अपनी मुकदमे में राहत की गुहार लगाते हैं.

11वीं शताब्दी का है मंदिर

कांक्सी न्यायाधीश सरकार मंदिर के महंत रामदास महाराज ने बताया कि "बजरंगबली की यह प्रतिमा प्राचीन है. मूर्ति की स्थापना 11वीं सदी में हुई थी. सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब आल्हा-ऊदल से लड़ाई लड़ने सिरसागण जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने यहीं हनुमानजी की इसी मूर्ति के सामने माथा टेका था. जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई थी. तब से ही इस मंदिर पर तमाम भक्तों की आस्था है."

नोट: इस आर्टिकल में दिए गए तथ्य मान्यताओं पर आधारित है, ईटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है.