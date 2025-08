ETV Bharat / state

भिंड में बाढ़ में डूबे गांव, पीड़ितों को मिलेगा 100 फीसदी मुआवजा! सीएम के पास पहुंचा लेटर - HEMANT KATARE LETTER TO MOHAN YADAV

भिंड में बाड़ से फसलें बर्बाद ( ETV Bharat )

Published : August 3, 2025 at 7:12 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 7:36 AM IST

भिंड: जिले के अटेर क्षेत्र में चंबल और क्वारी नदी में आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं. लोगों के मवेशी, गृहस्थी का सामान, फसल का भारी नुकसान हुआ है. जिसे लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और अटेर विधायक हेमन्त कटारे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है. मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी के बाद चंबल अंचल की सिंध क्वारी और चंबल नदी में बाढ़ के हालात बने हैं. अब तक क्षेत्र के करीब तीन दर्जन गांव इससे प्रभावित हो चुके हैं. एक और जहां अटेर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोग इन हालातों में भी अपने जनप्रतिनिधि के ना आने से नाराज है वहीं दूसरी और इस क्षेत्र से विधायक उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. विधायक हेमंत कटारे ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र (ETV Bharat) अटेर में बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामीण

जिले के चंबल एवं क्वारी नदी में आई बाढ़ को लेकर मांग रखते हुए विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि, "अटेर विधानसभा के लगभग 3 दर्जन गांव चपेट में आने से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है. कई गांवों में बिजली के खंभे तक डूब गये. ग्रामवासियों के मकान में पानी भर जाने से गृहस्थी की समस्त सामग्री अनाज, कपडे नहीं बचे, फसलें बर्बाद हो गयी, क्षेत्र के मवेशियों की भी यही हालत है. क्षेत्रवासियों के सामने रहने, खाने, पहनने के लाले पडे़ हुए हैं. जिससे स्थिति चिंताजनक हो गयी है.

