पेट्रोल नहीं दिया तो पंप पर दनादन बरसाई गोलियां, भिंड में बदमाशों का आतंक - HEAVY FIRING OVER PETROL PUMP

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पम्प संचालक को लगी गोली

पेट्रोल नहीं दिया तो पंप पर दनादन बरसाई गोलियां (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 4:15 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 4:28 PM IST

भिंड : शहर के एक पेट्रोल पंप से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना हेलमेट पेट्रोल न देंने पर बदमाशों ने दनादन फायरिंग कर दी. इस खौफनाक घटना में पेट्रोल पम्प चालक को गोली भी लगी. वहीं, घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आरोपी कट्टे से और दूसरा राइफल से फायरिंग करते नजर आ रह है. घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.

वीडियो में देखें बदमाशों का आतंक (Etv Bharat)

पेट्रोल नहीं देने पर भड़के बदमाश

गौरतलब है कि हाल ही में भिंड कलेक्टर सतीश श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने को कहा गया था. इसके बाद से पम्प संचालकों ने बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना बंद कर दिया. लेकिन इसी बीच सावित्री पेट्रोल पंप पर पेट्रोल न देने के बाद ये घटना घट गई.

Bhind me petrol pump par firing
गोलियों से छलनी हुई पेट्रोल पंप की शटर (Etv Bharat)

पेट्रोल पंप पर हो सकता था धमाका

पुलिस के मुताबिक भिंड के सावित्री पेट्रोल पम्प पर तीन लोग बाइक पर बैठकर पेट्रोल डलवाने आए थे. बदमाशों की यहां पम्प पर मौजूद कर्मचारी आकाश सिंह से बहस हुई, इसके बाद बदमाश घर चले गए. थोड़ी देर बाद बदमाश हथियारों के साथ पहुंच और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दौरान पंप संचालक तेज नारायन सिंह गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

15 राउंड हुए फायर

पेट्रोल पंप संचालक का दावा है कि इस घटना में करीबन 10 से 15 राउंड फायर किए गए, जिसमें से एक कारतूस उन्हें लगा है. पंप संचालक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना की जांच करने पहुंचे डीएसपी दीपक तोमर और उनकी टीम सीसीटीवी के आधार पर सबूत जुटा रहे हैं.

bhind firing video
अस्पताल में भर्ती पंप संचालक (Etv Bharat)

संचालक बोले आदेश पालन करना मुश्किल

इस घटना को लेकर डीएसपी दीपक तोमर ने कहा, '' पेट्रोल पम्प पर गोली बारी को घटना की जानकारी मिली है, घटना स्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी.'' वहीं, घटना के बाद शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों में दहशत का माहौल है. घायल नारायण सिंह ने कहा है, '' इस तरह कलेक्टर का आदेश का पालन करना हमारे लिए मुश्किल साबित होगा, कलेक्टर से हम पंप संचालकों को सुरक्षा गार्ड देने की मांग करेंगे.''

