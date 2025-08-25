भिंड: मंदिर शिवालयों में आपने श्रद्धालुओं को जाते और पूजा-पाठ करते देखा होगा, लेकिन क्या मंदिर में स्कूल लगते आपने देखा है. एक तरफ देश में सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए आए दिन नई-नई योजनाओं और नीतियों का ऐलान करती है. जिससे बच्चे पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवार सकें, क्योंकि बच्चों को ही देश का भविष्य माना जाता है. हालांकि धरातल पर ये योजानएं कितनी असर दिखा रही हैं, इसका नजारा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में देखने मिला. यहां एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां टीचर नहीं बल्कि देवी यानि भगवान के भरोसे बच्चों की पढ़ाई जा रही है. इस स्कूल में कुल 27 बच्चे हैं. जबकि स्कूल का टाइम सुबह 10 बजे है.

मंदिर में लग रहा स्कूल

भिंड जिले के कोसड मढेयन गांव के सरकारी स्कूल में क्लास 1 से पांचवी तक के 27 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन स्कूल की कोई बिल्डिंग यहां नहीं है. बिना भवन ये बच्चे शिक्षा ले रहे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि यहां बच्चों की क्लास किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि मंदिर में लगती है. ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर देखा तो पाया कि गांव के सती माता मंदिर में श्रद्धालु नहीं बल्कि छोटे-छोटे बच्चे कॉपी-किताब से भरा बैग लेकर जा रहे हैं. यहां मंदिर में माता के सामने वे बैग खोलकर बैठे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई, जब बिल्डिंग के साथ यहां टीचर भी मौजूद नहीं थे. ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों की पढ़ाई माता रानी के भरोसे चल रही थी.

भिंड सरकारी बिल्डिंग हुई जर्जर

वहीं जब इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि कोसड की मढेयन गांव की आबादी करीबन 300 के आसपास है. ऐसे में यहां एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी है, जो 5 साल से क्षतिग्रस्त है. जिससे सारे बच्चे यहां मंदिर में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

भिंड में स्कूल से टीचर मिले गायब

हद तो तब हो गई जब मढेयन गांव के सरकारी स्कूल में टीचर भी क्लास से गयाब मिले. लिहाजा बच्चे मंदिर में बैठकर मातारानी के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं. जब बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया हमारे स्कूल में दो टीचर हैं. दोनों काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद आने को कहा है. हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में टीचरों की संख्या दो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने एक भी मौजूद नहीं. इस बारे में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि अगर स्कूल मंदिर में लग रहा है, तो जांच कराएंगे. आखिर क्यों लगाया जा रहा है. साथ ही टीचर अनुपस्थित मिले तो दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी.