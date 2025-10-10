ETV Bharat / state

भिंड के दो दोस्तों ने कुछ ऐसे मनाया करवा चौथ, एक ने लहंगा पहन छलनी से देखा दूसरे का चेहरा

करवा चौथ पर भिंड के दो दोस्तों के प्यार की अजब कहानी.एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए रखा व्रत की लंबी उम्र की कामना.

Bhind friends KARWA CHAUTH
भिंड के दो दोस्तों ने मनाया करवा चौथ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
भिंड: चांद और छलनी के त्योहार करवा चौथ पर भिंड के सदर बाजार में ट्रैफिक कुछ देर के लिए थम गया. सदर बाजार के मुख्य चौक पर आमतौर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है ऐसे में एक मोटर साइकिल पर जब लोगों को एक जोड़ा दिखाई दिया तो ट्रैफिक थम सा गया, अचानक लोगों की निगाहें एक ही जगह आकर टिक गईं. लोगों ने पास से देखा तो लहंगा पहने वाला भी युवक ही था. हाथ में थाली लिए था जिसमें छलनी, करवा और पूजा का सामान था.

दोस्त के लिए करवाचौथ का व्रत

आमतौर पर पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं लेकिन भिंड में गुरुवार की रात नजारा कुछ और ही था. यहां सीन पूरा फिल्मी जैसा ही था जिसे देखकर लोग भौंचक्के रह गए. यहां एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा. लहंगा पहनकर पत्नी बना एक दोस्त,​ अपनी दोस्ती की अनूठी मिसाल पेश करने सड़क पर निकल पड़े. पहले तो लोगों ने समझा कोई दुल्हन जा रही है, फिर नजदीक से लोगों ने देखा तो पता चला कोई लड़का है. बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि अपने दोस्त के लिए करवाचौथ का व्रत रखा है.

भिंड में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए रखा व्रत (ETV Bharat)

विनोद ने छलनी से देखा गिरीश का चेहरा

सदर चौक पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए थम गया. लोग जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है. भिंड के रहने वाले विनोद शर्मा और गिरीश शर्मा अच्छे दोस्त हैं. इसमें विनोद शर्मा दुल्हन के लिबास में दिखे. विनोद ने पहले चांद को देखा और फिर सजी हुई छलनी से अपने दोस्त गिरीश का चेहरा देखा. इसके बाद गिरीश ने करवा से पानी पिलाकर विनोद का व्रत तुड़वाया. गिरीश ने विनोद के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया. आसपास जमा हुई लोगों की भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया.

Bhind friend celebrate Karwa Chauth
विनोद ने छलनी से देखा गिरीश का चेहरा (ETV Bharat)

'​प्यार का जेंडर नहीं होता'

पत्नी बने दोस्त विनोद शर्मा का कहना है कि "प्यार में कोई नियम या जेंडर नहीं होता. यह व्रत मेरे दोस्त के लिए मेरे निस्वार्थ प्यार और समर्पण का प्रतीक है. मुझे लंहगा पहनकर बहुत अच्छा लगा और यह आइडिया मेरे दोस्त का ही था. पत्नी बने विनोद ने बताया कि पति कैसा होना चाहिए. लोगों को दोस्ती का संदेश देने के लिए ऐसा किया. विनोद शर्मा ने आपने दोस्त की खातिर लंबी उम्र और सलामती के लिए एक वीडियो शूट भी कराया."

Unique Karwa Chauth Bhind
एक ने लहंगा पहन छलनी से देखा दूसरे का चेहरा (ETV Bharat)

TAGGED:

KARWA CHAUTH 2025UNIQUE KARWA CHAUTH BHINDBHIND FRIEND CELEBRATE KARWA CHAUTHBHIND KARWA CHAUTH FRIENDSHIPBHIND FRIENDS KARWA CHAUTH

