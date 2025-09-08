ETV Bharat / state

भिंड में खाद के लिए खड़े किसानों पर अत्याचार, हेड कांस्टेबल ने जानवरों की तरह पीटा

खाद वितरण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की कड़ी नसीहत के बाद भी अव्यवस्था का आलम. भिंड़ में मामला फिर गर्म.

Bhind Fertilizer crisis
हेड कांस्टेबल ने किसानों को पीटा, एसपी ने सस्पेंड किया (ETV BHARAT)
September 8, 2025

भिंड : मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खाद का संकट विकराल है. किसान एक सप्ताह से तड़के लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं और देर शाम खाली हाथ लौट रहे हैं. कई जिलों में परेशान किसान प्रदर्शन कर चुके हैं. वहीं, लाइनों में खड़े किसानों पर पुलिस का कहर भी टूट रहा है. हाल ही में रीवा में किसानों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. मामला गंभीर हुआ तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इमरजेंसी मीटिंग लेनी पड़ी. लेकिन मुख्यमंत्री की कड़ी नसीहत के बाद भी पुलिस वालों का किसानों के प्रति रवैया नहीं बदला. ताजा मामला भिंड का है.

लहार में खाद वितरण केंद्र पर पिटे किसान

भिंड जिले में किसान इन दिनों खाद के लिए परेशान हैं. सुबह 5 बजे से शाम तक खाद लेने के लिए भूखे प्यासे लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं. इसी दौरान एक हेड कांस्टेबल ने पुलिस पर लाठियों का बारिश कर दी. मामला भिंड जिले के लहार का है. लहार में किसान खाद वितरण केंद्र के बाहर सुबह 5 बजे से किसानों की लाइनें लग गईं. यहां कई गांवों के किसानों के आने से वितरण केंद्र के बाहर भीड़ बढ़ गई. बढ़ती भीड़ देखकर लहार थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

Bhind Fertilizer crisis
हेड कांस्टेबल के सस्पेंड होने का आदेश (ETV BHARAT)

एसपी ने हेड कांस्टेबल को किया निलंबित

पुलिस ने व्यवस्था बनाने की जगह किसानों पर सख्ती शुरू कर दी. इसी दौरान हेड कांस्टेबल रामराज सिंह गर्जुर ने किसानों पर लाठियों की बारिश की. इससे कई किसान घायल हो गए. पुलिस की बर्बरता से किसानों में रोष फैल गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. जैसे ही इसकी जानकारी भिंड एसपी असित यादव को मिली तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए प्रधान आरक्षक रामराजा गुर्जर को सस्पेंड कर दिया.

खाद संकट को लेकर भिंड में पहले भी विवाद

खाद के लिए कई घंटे से लाइन में खड़े किसान नरेंद्र सिंह का कहना है "हम सुबह से लाइन मे लगे हैं. खाद को जगह लाठी दी जा रही है. किसानों के हाथ-पैर में चोट आई है. कुछ किसानों के सिर में चोट भी आई है." बता दें कि भिंड में कुछ दिन पहले खाद संकट को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी. विधायक कई किसानों के साथ खाद संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरना दे रहे थे. इसी दौरान विधायक व कलेक्टर भिड़ गए. बाद में दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन दिया है.

मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद भी अव्यवस्था

गौरतलब है कि खाद वितरण को लेकर किसानों के साथ अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी कलेक्टर को नसीहत देते हुए कहा था "जिनसे जिला नहीं संभल रहा है, उनको बदल दिया जाएगा. जिलों में खाद वितरण सुचारु करवाना कलेक्टर की जिम्मेदारी है. खाद का रैक आने से 3 दिन पहले किसानों को विभिन्न माध्यम से वितरण की सूचना दी जाए, जिससे किसानों को भटकना नहीं पड़े."

