BJP MLA से विवाद के बाद भिंड कलेक्टर का फूलमालाओं से स्वागत, चैंबर में लहराई तलवार - BHIND COLLECTOR WAVED SWORD
भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच शक्ति प्रदर्शन जारी. विरोध और समर्थन का सिलसिला तेज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:17 PM IST
भिंड : भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच विवाद को लेकर जिले के लोग दो धड़ों में बंटते दिख रहे हैं. जहां एक वर्ग कलेक्टर के विरोध में है तो दूसरा वर्ग कलेक्टर का उत्साह बढ़ा रहा है. कलेक्टर के समर्थन में लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर फूलमालाओं से स्वागत कर रहे हैं. जिले की जनता के बीच कलेक्टर व विधायक के बीच चल रही तनातनी चर्चा का विषय बना हुआ है. फूलमालाओं से स्वागत के दौरान कुछ संगठनों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को तलवार भेंट की. अब लोग इसे कलेक्टर के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं.
भिंड कलेक्टर के समर्थन में लोग साफा बांधकर पहुंचे
दरअसल, गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय का नज़ारा कुछ ऐसा था मानो कोई राजनीतिक अखाड़ा सजा हो. कलेक्टर के समर्थन में क्षत्रिय समाज व सर्वहारा समाज के कुछ लोग सिर पर साफा बंधकर कलेक्टर के चैंबर में पहुंचे. इस दौरान वैदिक मंत्रों के बीच कलेक्टर का स्वागत हुआ. लोगों ने कलेक्टर को तलवार भेंट की. कलेक्टर ने मयान से तलवार निकालकर लहराई और फिर वापस रख दी. इसके बाद फिर कलेक्टर का फूलमालाओं से स्वागत किया गया.
कलेक्टर के विरोध में धरना भी जारी
बता दें कि दूसरी तरफ भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है. ये धरना किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं. धरनास्थल पर 'भिंड कलेक्टर हटाओ भिंड बचाओ' के नारे लग रहे हैं. वहीं, भिंड कलेक्टर व विधायक के विवाद के बाद क्षत्रिय समाज में दो गुट हो गए हैं. एक गुट ने हाल ही में विधायक के समर्थन में कलेक्टर के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया तो दूसरा गुट भिंड कलेक्टर के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा.
चेंबर में मिलने की अनुमति मिलने पर 8 से 10 लोग भीतर पहुंचे. एडवोकेट अशोक भदौरिया और भुजबल सिंह ने कलेक्टर को शॉल ओढ़ाकर और तलवार भेंट कर सम्मानित किया. वहीं, इस मामले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया.
- भिंड कलेक्टर ने दिखाई उंगली तो मुक्का दिखा मारने दौड़े बीजेपी विधायक, बोले- तू सबसे बड़ा चोर
- नसीहत और समझाइश के बाद भी भिंड विधायक व कलेक्टर के बीच तनातनी बढ़ी
विधायक और कलेक्टर के बीच मारपीट की नौबत
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भिंड कलेक्टर बंगले के बाहर खाद संकट को लेकर किसानों के साथ विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने धरना दिया था. इस दौरान कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाई थी. इससे गुस्साए विधायक मुक्का बनाकर कलेक्टर को मारने के लिए लपके लेकिन सुरक्षाकर्मी ने मामले को संभाल लिया. इसके बाद विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था. मामले की गूंज जब भोपाल तक पहुंची तो बीजेपी संगठन ने विधायक को इस प्रकार की हरकत करने पर कड़ी नसीहत दी. दो दिन पहले ही कलेक्टर और विधायक ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन दिया था.