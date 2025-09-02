भिंड: मंगलवार यानी 2 सितंबर को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दंदरौआ धाम पर बुढ़वा मंगल का आयोजन हो रहा है. हर साल इस विशाल मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. इस अवसर पर धाम परिसर में रुद्राभिषेक, सुंदरकांड पाठ, फूल बंगला और विशाल भंडारे का आयोजन होगा. मान्यता है कि इस दिन यहां पहुंचने वाले भक्तों का हनुमान जी डॉक्टर के रूप जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करते हैं. इस वजह से यहां बुढ़वा मंगल के दिन लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है.

दंदरौआ धाम में 2 स्वरूपों में विराजे हैं बजरंगबली

महंत रामदास महाराज ने बताया कि "दंदरौआ धाम में हनुमानजी 2 विशेष स्वरूपों में विराजमान हैं. वे डॉक्टर हनुमान और अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने वाले सखी रूप में यहां विराजित हैं. इस धाम में बुढ़वा मंगल का अत्यधिक महत्व है. क्योंकि इसी दिन हनुमानजी माता सीता की खोज पूरी कर लंका दहन के बाद भगवान श्रीराम के पास लौटे थे. तब प्रसन्न होकर श्रीराम ने उनका तिलक कर पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया था. इसीलिए इस मंगलवार की पूजा पूरे साल के सभी मंगलवारों से अधिक फलदायी मानी जाती है."

बुढ़वा मंगल के दिन पहुंचते हैं 10 लाख भक्त (ETV Bharat)

'हनुमान जी बीमारियों का करते हैं इलाज'

रामदास महाराज ने बताया कि "जिले के सबसे बड़े इस तीर्थ स्थल पर रोगियों का भी इलाज किया जाता है. मान्यता है कि यहां पर छोटी से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज खुद हनुमान जी करते हैं. कहते हैं यहां जो भी मरीज आता है वो पूरी तरह 5 फेरी हनुमान मंदिर की लगाता है और इसके बाद यहां की भभूति से उसे आराम मिलने लगता है. इस वजह से भी यहां बुढ़वा मंगल के दिन लाखों लोगों की भीड़ जुटती है."

भिंड का दंदरौआ धाम (ETV Bharat)

दंदरौआ धाम पर बुढ़वा मंगल के दिन 8 से 10 लाख भक्तों की भीड़ होती है. यहां पर एक दिन पहले आसपास के 70 किलोमीटर दूर तक के लोग पैदल यात्रा करते हुए हनुमान जी के दरबार में पहुंचते हैं. भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.