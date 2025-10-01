ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भिंड कलेक्टर का ट्रांसफर, फूटे पटाखे और शहर में मनी दिवाली

विधायक और कलेक्टर के बीच हुआ था विवाद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 2:30 PM IST 3 Min Read