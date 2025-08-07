Essay Contest 2025

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत - BHIND 2 CHILDREN DEATH

भिंड से गुजरात के नडियाद में मजदूरी करने गए एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. दो बच्चों की मौत से हड़कंप.

Bhind 2 children death
तालाब में डूबने से भिंड के 2 बच्चों की गुजरात में मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read

भिंड: गुजरात में नडियाद के निकट उत्तरसंडा गांव में खेलने के दौरान दो बच्चों के तालाब में डूबने से मौत हो गई. नडियाद फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा खोजबीन के बाद दोनों के शव बरामद कर लिया गया. दोनों बच्चों मूल रूप से मध्य प्रदेश के भिंड रहने वाले थे. बच्चों के माता-पिता यहां रंगाई करके अपना जीवनयापन करते हैं. मजदूर वर्ग के एक परिवार के दो बेटों की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया.

तालाब में तलाशी के दौरान दोनों शव बरामद

परिजनों के अनुसार 6 और 9 साल के दो बच्चे खेलने का कहकर घर से निकले थे. जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटे तो उनके पिता ने खोजबीन की. इस दौरान गांव के वेरा तालाब के पास बच्चों की चप्पलें और प्लास्टिक का बल्ला मिला. बच्चों के तालाब में डूबने की आशंका पर वडताल पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तालाब में तलाशी अभियान चलाया. इसके साथ ही नडियाद फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों व पुलिस की मदद से खोजबीन तेज की. कुछ देर बाद ही दोनों भाइयों के शव बरामद हो गए.

अग्निनशमन विभाग की टीम ने शव परिजनों को सौंपे

इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी चिराग गढ़वी ने बताया "उत्तरसंडा गांव के बाहरी इलाके में स्थित वेरा झील में दो लड़के खेल रहे थे. नडियाद अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में एक कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि ये बच्चे खेलते समय झील में गिर गए हैं. कॉल आते ही मेरी टीम बचाव के लिए रवाना हो गई. तलाशी के दौरान दोनों बच्चों के शव झील में मिले. ये दोनों लड़के मध्य प्रदेश के भिंडजिले रहने वाले हैं. दोनों बच्चों के माता-पिता यहां मजदूरी करते हैं."

