गिव अप अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में प्रथम स्थान पर, 1 लाख 47000 लोगों ने छोड़ी सब्सिडी

भीलवाड़ा में 1 लाख 47000 लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ा है. इसके साथ ही गिव अप अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में अग्रणी है.

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू
भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू
Published : September 11, 2025 at 5:16 PM IST

भीलवाड़ा: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश भर में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिले में 1 लाख 47000 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा अभियान से गिव अप किया है. इसके कारण भीलवाड़ा प्रदेश भर में पहले पायदान पर है. यह अभियान अब 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा.

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में 31 अक्टूबर तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान की सफलता में भीलवाड़ा प्रदेश में पहले पायदान पर है. भीलवाड़ा जिले में 1 लाख 47000 लोग एनएफएसए की सूची में थे, वो नाम हटे हैं, जिससे नए पात्र नाम जोड़ने की कवायद शुरू हुई है.

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू

पढ़ें. श्रीगंगानगर में गिव अप अभियान: 72 हजार लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा-मंत्री सुमित गोदारा

गिव अप अभियान की सफलता के लिए भीलवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से एक रणनीति बनाई गई, जिसमें सबसे पहले तीन प्रकार की सूचियां बनाई थी. पहली सूची में उन लोगों को सम्मिलित किया गया जो दो और तीन वर्ष से राशन सामग्री नहीं ले रहे थे. दूसरी सूची में हाई इनकम ग्रुप, तीसरी सूची में मृत, पलायन कर गए लोग. ऐसे में तीनों कैटेगरी के वेरिफिकेशन के बाद 1 लाख 47 हजार यूनिट्स को हटा पाए हैं.

इसमें प्रमुखता से कई लोगों को सरकार ने निर्देश दिए थे कि कट ऑफ तारीख तक अपना नाम खुद नहीं कटवाया तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि डी डुप्लीकेशन का प्रोसेस भी किया गया. डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया से मल्टीप्ल राशन कार्ड या डुप्लीकेट राशन कार्ड वालों की जानकारी सामने आई. उनके नाम भी लिस्ट से हटाए गए. प्रदेश में भीलवाड़ा पहले पायदान पर है. आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे, जिससे और पात्र लोगों को इसमें जोड़ा जा सके.

