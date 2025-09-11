ETV Bharat / state

गिव अप अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में प्रथम स्थान पर, 1 लाख 47000 लोगों ने छोड़ी सब्सिडी

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ( ETV Bharat Bhilwara )

September 11, 2025

भीलवाड़ा: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश भर में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिले में 1 लाख 47000 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा अभियान से गिव अप किया है. इसके कारण भीलवाड़ा प्रदेश भर में पहले पायदान पर है. यह अभियान अब 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में 31 अक्टूबर तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान की सफलता में भीलवाड़ा प्रदेश में पहले पायदान पर है. भीलवाड़ा जिले में 1 लाख 47000 लोग एनएफएसए की सूची में थे, वो नाम हटे हैं, जिससे नए पात्र नाम जोड़ने की कवायद शुरू हुई है. भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू (ETV Bharat Bhilwara)