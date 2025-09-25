भीलवाड़ा पुलिस ने जब्त किया 1.5 करोड़ से ज्यादा का अवैध अफीम डोडा चूरा
भीलवाड़ा पुलिस ने रायपुर में नाकाबंदी के दौरान 10 क्विंटल 81 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया.
Published : September 25, 2025 at 5:27 PM IST
भीलवाड़ा: जिले की रायपुर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार अल सुबह नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 10 क्विंटल 81 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ परिवहन कर रही पिकअप गाड़ी और एक लग्जरी कार को भी जब्त किया है. पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 62 लाख 15 हजार रुपये आंकी गई है.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी रोकने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. सहाड़ा एएसपी रोशन लाल पटेल के सुपरविजन में रायपुर थाना अधिकारी अर्जुन लाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. टीम बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक नाकाबंदी पर तैनात थी.
पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार: एसपी ने बताया कि भीलवाड़ा डीएसटी के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को गंगापुर से रायपुर की ओर आ रही दो गाड़ियों का पीछा करने की सूचना मिली. सूत्रों से पता चला कि एक गाड़ी में अवैध अफीम डोडा चूरा रखा हुआ है. रायपुर थाना अधिकारी अर्जुन लाल ने नाकाबंदी की, जिस पर पिकअप गाड़ी का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया.
पुलिस की कार्यवाही और मामला दर्ज: पुलिस ने पिकअप गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें रखे प्लास्टिक के कटो में 10 क्विंटल 81 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही पिकअप गाड़ी और कार को जब्त कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है.