भीलवाड़ा पुलिस ने जब्त किया 1.5 करोड़ से ज्यादा का अवैध अफीम डोडा चूरा

पुलिस ने जब्त किया अवैध डोडा चूरा ( ETV Bharat bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 5:27 PM IST 2 Min Read

भीलवाड़ा: जिले की रायपुर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार अल सुबह नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 10 क्विंटल 81 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ परिवहन कर रही पिकअप गाड़ी और एक लग्जरी कार को भी जब्त किया है. पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 62 लाख 15 हजार रुपये आंकी गई है. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी रोकने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. सहाड़ा एएसपी रोशन लाल पटेल के सुपरविजन में रायपुर थाना अधिकारी अर्जुन लाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. टीम बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक नाकाबंदी पर तैनात थी. इसे भी पढ़ें- भीलवाड़ा पुलिस ने 447 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा किया जब्त