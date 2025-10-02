1500 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

1500 से अधिक लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
पुलिस ने 'प्रतिबिंब' पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर अश्लील वीडियो कॉल से ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं
Published : October 2, 2025 at 5:02 PM IST
भीलवाड़ा: '14 सी' द्वारा संचालित 'PRATIBIMB' (प्रतिबिंब) पोर्टल से चिह्नित साइबर हॉटस्पॉट पर बुधवार को भीलवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अश्लील चैट और वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध भी किया गया. गिरफ्तार आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए 1500 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी की है. इनके खिलाफ राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों से 28 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन और 4 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर ठगी की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. भीलवाड़ा साइबर थाने के थानाधिकारी आरपीएस अधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में 'PRATIBIMB'पोर्टल द्वारा चिह्नित हॉटस्पॉट पर कार्रवाई की गई.
पढ़ें: ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी, 1.82 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में भीलवाड़ा के मंगरोप थाना क्षेत्र से संजय सिंह व शिवराज नाथ को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपी बार-बार सिम बदलकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते थे. बरामद मोबाइल फोन के IMEI नंबरों के विरुद्ध अन्य राज्यों में भी साइबर फ्रॉड की शिकायतें पाई गई हैं.
ठगी का तरीका और करोड़ों की वसूली: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साइबर फ्रॉड के आरोपी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से लोगों को अश्लील वीडियो कॉल और चैट के लिए आमंत्रित करते थे. वे लाइव वीडियो कॉल का स्क्रीन रिकॉर्ड और चैट के स्क्रीनशॉट बनाकर ब्लैकमेल करते थे. वे पीड़ितों से रुपए ऐंठने के लिए कभी पुलिस अधिकारी बनकर धमकाते थे, तो कभी सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे. ठगी से प्राप्त धनराशि वे ईमित्र केंद्र संचालकों को गुमराह कर उनके खातों में डलवाते थे, और बाद में नकद रुपए निकालकर संबंधित खातों को फ्रीज करवा दिया जाता था. बरामद मोबाइल और कॉल लॉग की जांच से पता चला है कि साइबर ठगों ने अब तक लगभग 1,500 से अधिक लोगों के साथ साइबर ठगी अथवा ठगी के प्रयास किए हैं.
एसपी ने आमजन का किया आह्वान: साइबर फ्रॉड को लेकर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है. उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि साइबर फ्रॉड की कोई भी घटना होने पर तुरंत 1930 टोल फ्री नंबर पर अवश्य फोन करें.