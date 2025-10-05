ETV Bharat / state

नाबालिग प्रेमिका की शादी करा रहे हैं परिजन...कहकर टावर पर चढ़ा युवक

भीलवाड़ा: शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में रविवार एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया. टावर के नीचे सैकड़ों लोग जुट गए. युवक ने अंदेशा जताया कि उसकी नाबालिग प्रेमिका की घर वाले शादी करा रहे हैं. पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को टावर से उतारा और बीएनएस की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया.

सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि संजय कॉलोनी के 23 वर्षीय गोविंद माली के टावर पर चढ़ने की सूचना मिली तो फायर और पुलिस टीम के साथ मौके पर गए. टावर के नीचे लोगों ने कहा कि युवक के नाबालिग से प्रेम संबंध हैं. पुलिस व परिजनों के समझाने पर दोपहर 12 बजे गोविंद टावर से उतरा. गोविंद टावर से उतरकर भागने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस थाने ले गई और बीएनएस की नई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.