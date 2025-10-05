ETV Bharat / state

नाबालिग प्रेमिका की शादी करा रहे हैं परिजन...कहकर टावर पर चढ़ा युवक

पुलिस ने समझाइश की तो टावर से उतरा और भागने लगा युवक, लेकिन पकड़ा गया. मामला दर्ज.

young man climbed the tower
टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में रविवार एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया. टावर के नीचे सैकड़ों लोग जुट गए. युवक ने अंदेशा जताया कि उसकी नाबालिग प्रेमिका की घर वाले शादी करा रहे हैं. पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को टावर से उतारा और बीएनएस की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया.

सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि संजय कॉलोनी के 23 वर्षीय गोविंद माली के टावर पर चढ़ने की सूचना मिली तो फायर और पुलिस टीम के साथ मौके पर गए. टावर के नीचे लोगों ने कहा कि युवक के नाबालिग से प्रेम संबंध हैं. पुलिस व परिजनों के समझाने पर दोपहर 12 बजे गोविंद टावर से उतरा. गोविंद टावर से उतरकर भागने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस थाने ले गई और बीएनएस की नई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: 'मेरा मकान तोड़ा तो जान दे दूंगा...' मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने दी धमकी, जानिए पूरा मामला

मामला दर्ज: थाना प्रभारी गुर्जर ने कहा कि बालिका की घर वालों ने शादी नहीं की है. युवक को बस आशंका थी. इसी कारण टावर पर चढ़ा. हमने लड़की के परिवार से भी बात की. लड़की की तरफ से टावर पर चढ़ने के अलावा और कोई रिपोर्ट दी जाएगी तो गोविंद के खिलाफ अन्य धाराओं में और मामला दर्ज किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHILWARA भीलवाड़ा MOBIL मोबाइल COMMOTION DUE TO CLIMBING THE TOWERFEAR OF MARRIAGE MINOR GIRLFRIENDYOUTH ARRESTEDYOUNG MAN CLIMBED TOWER IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

लौटाई जाएगी बैंकों में पड़ी ₹1.84 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम, सरकार ने शुरू किया अभियान, जानें कैसे करें क्लेम?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.