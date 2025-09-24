ETV Bharat / state

पशु मेले से लौट रहे युवक से मारपीट और मौत मामले में पांच गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित

बनेड़ा थाना, भीलवाड़ा

Published : September 24, 2025

भीलवाड़ा: जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में पशु मेले से बैल खरीदकर लौटते समय मारपीट में घायल मध्यप्रदेश के युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत के मामले में मंगलवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास और बाद में हत्या का मामला दर्ज किया था. वहीं, अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में एसआईटी सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. पीड़ित पक्ष के शकूर मोहम्मद की रिपोर्ट पर 189 (2), 308 (2), 115 (2), 126 (2), 109 (1) भारतीय न्याय संहिता 2023 में मामला दर्ज कर संदेह के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. फिलहाल, रिपोर्ट नहीं मिली है. पैथ एग्जामिनेशन पेंडिंग है. रिपोर्ट आने पर स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आखिर मौत कैसे हुई. उधर, भीलवाड़ा सदर हाजी मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मंगलवार को एसपी से मुलाकात कर दोषियों को सख्त सजा के साथ ही मुआवजे की मांग की थी. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara) पढ़ें: सूरज माली मारपीट प्रकरण: पीसीसी की जांच टीम कपासन पहुंची, घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया पूर्व सीएम ने लगाए आरोप: वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को भीलवाड़ा सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा में इसे मॉब लिंचिंग बताया और पुलिस से कारवाई की मांग की थी. गहलोत ने कहा कि मैंने सुना कि यहां मॉब लिंचिग हुई है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए. यह था मामला: बनेड़ा थाने में 16 सितंबर को मंजूर मोहम्मद की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सुल्तानपुर निवासी शेरू पुत्र आशिक सुसाडिया (32) और साथी मोहसिन पुत्र मुबारिक डोल (35) पिकअप में पालतू पशु खरीद कर मंदसौर ले जा रहे थे. भीलवाड़ा के लांबिया टोल से आगे रात में बाइक और कार सवार लोगों ने पिकअप रुकवा उनसे मारपीट की. शेरू ने मेले से पशु खरीदना बताया, लेकिन देवा गुर्जर, कुणाल, प्रदीप राजपुरोहित और नितेश सैनी ने मारपीट की. मोहसिन ने जंगल में छुपकर जान बचाई. मारपीट में गंभीर घायल शेरू को भीलवाड़ा से जयपुर रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान शेरू की मौत हो गई.