पशु मेले से लौट रहे युवक से मारपीट और मौत मामले में पांच गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित

पशु मेले से बैल खरीदकर लौट रहे युवक से मारपीट. इलाज के दौरान हुई मौत. पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ा. जानिए पूरा मामला...

Baneda Police Station, Bhilwara
बनेड़ा थाना, भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 8:49 AM IST

5 Min Read
भीलवाड़ा: जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में पशु मेले से बैल खरीदकर लौटते समय मारपीट में घायल मध्यप्रदेश के युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत के मामले में मंगलवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास और बाद में हत्या का मामला दर्ज किया था. वहीं, अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में एसआईटी सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. पीड़ित पक्ष के शकूर मोहम्मद की रिपोर्ट पर 189 (2), 308 (2), 115 (2), 126 (2), 109 (1) भारतीय न्याय संहिता 2023 में मामला दर्ज कर संदेह के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. फिलहाल, रिपोर्ट नहीं मिली है. पैथ एग्जामिनेशन पेंडिंग है. रिपोर्ट आने पर स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आखिर मौत कैसे हुई. उधर, भीलवाड़ा सदर हाजी मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मंगलवार को एसपी से मुलाकात कर दोषियों को सख्त सजा के साथ ही मुआवजे की मांग की थी.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara)

पूर्व सीएम ने लगाए आरोप: वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को भीलवाड़ा सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा में इसे मॉब लिंचिंग बताया और पुलिस से कारवाई की मांग की थी. गहलोत ने कहा कि मैंने सुना कि यहां मॉब लिंचिग हुई है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए.

यह था मामला: बनेड़ा थाने में 16 सितंबर को मंजूर मोहम्मद की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सुल्तानपुर निवासी शेरू पुत्र आशिक सुसाडिया (32) और साथी मोहसिन पुत्र मुबारिक डोल (35) पिकअप में पालतू पशु खरीद कर मंदसौर ले जा रहे थे. भीलवाड़ा के लांबिया टोल से आगे रात में बाइक और कार सवार लोगों ने पिकअप रुकवा उनसे मारपीट की. शेरू ने मेले से पशु खरीदना बताया, लेकिन देवा गुर्जर, कुणाल, प्रदीप राजपुरोहित और नितेश सैनी ने मारपीट की. मोहसिन ने जंगल में छुपकर जान बचाई. मारपीट में गंभीर घायल शेरू को भीलवाड़ा से जयपुर रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान शेरू की मौत हो गई.

भीम आर्मी प्रमुख का आरोप : भीलवाड़ा में गौ तस्करी के शक में युवक की हत्या को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने इस मामले पर अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि 16 सितम्बर की रात मन्दसौर निवासी शेरू और मोहसिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के लाम्बिया पशु मेले से पालतू पशु लेकर लौट रहे थे. इस दौरान तथाकथित "गौरक्षकों" ने इन्हें गौ-तस्करी के नाम पर बेरहमी से पीटा. शेरु को गंभीर हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति नाज़ुक होने पर जयपुर रेफर किया गया.

दुखद और हृदयविदारक है कि 19 सितम्बर को इलाज के दौरान शेरू की मौत हो गई. चंद्रशेखर ने कहा कि भाई शेरु के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में 17 तारीख को चार नामजद समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई. पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन मुख्य नामजद आरोपी अब भी फरार हैं. यह सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही को उजागर करता है. भीड़ का किसी निहत्ते इंसान पर हमला करना न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि लोकतंत्र और मानवता पर कलंक है.

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि...

  • इस घटना में मॉब लिंचिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए.
  • सभी दोषियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए.
  • मृतक शेरू के परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा दी जाए.

धौलपुर में गोली मारकर युवक की हत्या: उधर, धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला दरवेशा गांव में मंगलवार शाम बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी. इसमें अमन पुत्र राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत बसेड़ी अस्पताल ले गए, जहां से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया. धौलपुर में इलाज के दौरान अमन ने दम तोड़ दिया. घटना से गांव में तनाव है, जिसे देखते पुलिस बल तैनात किया गया. बसेड़ी थाना प्रभारी बृजेश मीणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. मंगलवार देर शाम अमन घर के पास दुकान पर बैठा था कि दो बाइक पर आए हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी. एक गोली अमन के पेट में लगी.

Villagers gathered at Dholpur hospital
धौलपुर के अस्पताल में एकत्र ग्रामीण (ETV Bharat Dholpur)

दो दिन पूर्व हुआ था विवाद: मृतक के चाचा रामनिवास ने बताया कि दो दिन पूर्व अमन का पड़ोसी गांव पूठपुरा के भूरा एवं साथियों से विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते मंगलवार रात भूरा सहयोगियों के साथ नगला दरवेशा पहुंचा और अमन को गोली मार दी. वारदात के बाद हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

