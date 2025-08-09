दुर्ग: पुरानी भिलाई पुलिस ने वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले गार्ड को निशाना बनाया. उसने गार्ड को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया फिर अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग कर 5 लाख की डिमांड की थी.

कंपनी के गार्ड को ब्लैकमेल करने का मामला: पीड़ित ने घबराकर पिता के खेत को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए महिला को दिए थे, लेकिन बाकी 2 लाख के लिए महिला परेशान का रही थी. इसके बाद गार्ड ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

भिलाई ब्लैकमेलिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुछ दिन पहले महिला ने गार्ड से संबंध स्थापित किए थे. निजी क्षण के वीडियो कैप्चर किए थे. गार्ड की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. महिला की तलाश की जा रही थी. वह लगातार जगह बदलकर रह रही थी और पुलिस को चकमा दे रही थी. लेकिन पुलिस ने आखिरकार महिला को गिरफ्तार कर लिया है-हरीश पाटिल,छावनी सीएसपी

बालोद का रहने वाला था पीड़ित: छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि पीड़ित बालोद जिले के ग्राम निपानी का रहने वाला है. वह साल 2020 से जुलाई 2025 तक भिलाई 3 में एक निजी कंपनी में गार्ड का काम करता था. कंपनी के क्वार्टर में दो अन्य युवक के साथ रहता था. उनके क्वार्टर के पीछे एक तलाकशुदा महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती है.

पुलिस ने बताया कि मार्च 2025 से जब पीड़ित के साथी काम पर चले जाते थे, तब महिला उसके क्वार्टर में आना जाना करती थी. एक दिन महिला, गार्ड के लिए अपने घर से रोटी सब्जी लेकर आई. जिसे खाने के कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया. इसके बाद महिला ने उसके शरीर का कपड़ा उतारकर वीडियो बना लिया.

पुलिस ने बताया कि जब गार्ड को वीडियो का पता चला तो उसने विरोध करते हुए उसे तुरंत डिलीट करने कहा. इसके बाद महिला अपने घर चली गई. 15 मई की शाम महिला उससे मिली और मोबाइल पर उसका अश्लील वीडियो फोटो दिखाया और वायरल करने की धमकी दी. महिला ने 5 लाख रुपए की डिमांड की.

ब्लैक मेल करने वाली महिला गिरफ्तार: पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की बार बार धमकी से गार्ड घबरा गया. गार्ड ने महिला से परेशान होकर 17 मई को नौकरी छोड़ दी और अपने गांव निपानी(बालोद) चला गया. लेकिन उसके बाद महिला, कॉल करके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करती रही. पीड़ित ने वीडियो वायरल करने के डर से अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर 3 लाख दिए. उसके बाद भी महिला परेशान करती रही.

प्रथम दृष्टया महिला से बातचीत करना और प्रार्थी से पैसे की मांग सामने आई थी. प्रार्थी ने बताया कि 5 लाख की मांग की गई थी. उनके बीच में तीन लाख का सेटलमेंट हुआ था. बाद में महिला ने लालच या किसी वजह से और अतिरिक्त दो लाख की मांग की थी-हरीश पाटिल,छावनी सीएसपी

इस मामले में पुरानी भिलाई के आरक्षक विजय पासवान को एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर थाना प्रभारी को इस प्रकरण में 7 दिन के अंदर प्राथमिक जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए थे. आरक्षक पर ब्लैकमेल करने वाली आरोपी को पैसे देने के लिए प्रार्थी गार्ड पर दबाव डालने की शिकायत मिली थी.