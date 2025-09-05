ETV Bharat / state

भिलाई में नहाने गए दो लोग नाले की तेज धार में बहे, डूब रहे शख्स को बचाने उतरा था दूसरा - BHILAI NEWS

भिलाई में नाले में बहे लोगों को बचाने एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.

भिलाई नाले में बहे (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 10:13 AM IST

भिलाई: पाटन ब्लॉक के करसा औरी नाला में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां नहाने गए दो व्यक्ति नाले की तेज धार में बह गए. जिसके बाद दोनों का पता नहीं चल पाया है.

नाले में नहाने के दौरान डूबने लगा एक व्यक्ति: जानकारी के अनुसार औरी गांव निवासी 56 वर्षीय भगवती ठाकुर रोज की तरह नहाने नाले पर पहुंचे थे. उसी समय पड़ोसी गांव का लगभग 50 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति भी वहां मौजूद था. नहाने के दौरान अचानक वह अधेड़ तेज धार की चपेट में आ गया और बहने लगा. उसे डूबता देख भगवती ठाकुर तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़े, लेकिन वह भी नाले के तेज भंवर में फंस गए और दोनों ही देखते ही देखते लापता हो गए.

भिलाई नाले में बहे (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसडीआरएफ की टीम कर रही रेस्क्यू: घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी ओर से खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई.

एसडीआरएफ कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे उन्हें हादसे की जानकारी मिली. इसके बाद 12 सदस्यीय एसडीआरएफ टीम मौके पर रवाना की गई, जिसने 4 बजे से रेस्क्यू शुरू किया. लगातार प्रयासों के बावजूद दोनों का पता नहीं चल पाया है.देर शाम तक सर्च ऑपरेशन के बाद रात को रेस्क्यू रोक दिया गया. आज सुबह से फिर से एडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया.

नहाने के दौरान नाले में बहे लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश के कारण नाले में तेज बहाव: ग्रामीणों का कहना है कि औरी नाले में बारिश के मौसम में तेज धार होती हैं. यही वजह रही कि दोनों उसमें बह गए. पुलिस ने आसपास के गांवों में भी सूचना दी है और आशंका जताई जा रही है कि धार उन्हें आगे दूर तक ले गई होगी. फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से तलाश कर रही है. दोनों व्यक्तियों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

भिलाई डूबने से मौत भिलाई नाले में बहे

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

