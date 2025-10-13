कौन हैं रोम शंकर यादव जिनसे बात करने के बाद अमिताभ बच्चन ने लिया बड़ा संकल्प
KBC मंच पर हरियाली बचाओ अभियान की कहानी गूंजी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2025 at 3:54 PM IST
भिलाई\दुर्ग: जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसे डूंडेरा गांव के निवासी रोम शंकर यादव आज पूरे प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक बन चुके हैं.एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले रोम शंकर ने अपने अटूट संकल्प, दृढ़ निश्चय और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था के बल पर ऐसा कार्य किया है, जो समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है.
बंजर जमीन को जंगल बनते देखा तो मिली प्रेरणा: रोम शंकर यादव एक पत्रकार के रूप में काम करते थे. अक्सर वे पर्यावरण क्षेत्र में किए गए कामों की रिपोर्टिंग करते थे. वे बताते हैं "साल 1997-98 में भिलाई में 10 लाख रोपे गए पेड़ों पर संकट छाने लगा. हर रोज लगभग 1000 पेड़ काटे जा रहे थे. जिसकी रिपोर्ट वे करते थे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि पड़ोस के कोड़िया गांव के लगभग 70 साल के गेंदलाल देशमुख ने 5 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बनाया. इसके बाद उन्हें पेड़ों को काटने से बचाने का संरक्षण लिया." वे कहते हैं कि पर्यावरण की रिपोर्टिंग करते करते वे पर्यावरण संरक्षक बने और हरियाली बचाओ अभियान की शुरुआत की.
27साल में 8 साल से ज्यादा पेड़ लगाए: शुरुआत में रोम शंकर ने अकेले पेड़ लगाना शुरू किया, लेकिन धीरे-धीरे उनका अभियान एक जनआंदोलन में बदल गया. वे गांव गांव जाकर लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताते, पौधे बांटते और उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते. उनका कहना है कि जब तक समाज साथ न दे, तब तक कोई भी अभियान स्थायी नहीं बन सकता. लगातार प्रयासों के बाद आज 27 वर्षों में उन्होंने अकेले 8 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए और उनकी नियमित देखभाल की. उनके अनुसार, हर पेड़ उनके लिए एक बच्चे की तरह है, जिसकी परवरिश वे प्रेम और जिम्मेदारी के साथ करते हैं. इस समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई.
पेड़ लगाना निस्वार्थ पूजा है. मैंने पेड़ों को सिर्फ पौधा नहीं, एक जीव माना है. मेरे लगाए पेड़ से मेरे दुश्मन को भी लाभ मिलेगा-रोम शंकर यादव, पर्यावरण संरक्षक
हितवा संगवारी संगठन कर रहा लोगों को जागरूक: रोमशंकर यादव बताते हैं कि हितवा संगवारी नामक संगठन बनाकर अब वे लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं. सैंकड़ों परिवारों को उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए लिए मुफ्त में लकड़ी दिलाई है. वे बताते हैं कि हर साल पितृ पक्ष में वे पेड़ लगाकर अपने पितरों का हरित तर्पण करते हैं. जिससे उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी.
कौन बनेगा करोड़पति ने किया सम्मानित: रोम शंकर यादव के निस्वार्थ कार्य और समर्पण की गूंज अब दूर तक पहुंच चुकी है. प्रतिष्ठित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) ने उन्हें फोर्स फॉर गुड हीरो की उपाधि से सम्मानित किया. इस मंच पर जब उन्होंने अपनी यात्रा साझा की, तो उनकी कहानी ने लाखों दर्शकों के दिलों को छू लिया. आज रोम शंकर यादव इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि अगर संकल्प सच्चा हो तो एक व्यक्ति भी समाज और पर्यावरण में बड़ा बदलाव ला सकता है. उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, परिश्रम और सकारात्मक सोच से कोई भी मिशन असंभव नहीं है.
बेटी को भी सिखाया पेड़ लगाने का महत्व: रोमशंकर यादव के बेटी हिमशिखा यादव अपने पिता को अपना रोल मॉडल मानती है. वे कहती है कि उनके पिता उनकी तरह पेड़ों को भी अपना बच्चा मानते हैं और उनका संरक्षण करते हैं. वे कहती है कि जहां भी लोग पेड़ काटने की कोशिश करते हैं वे उन्हें समझाते हैं और पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी है वे समझाते हैं.
पापा ने पेड़ ये सोचकर नहीं लगाया कि उन्हें इसके लिए इतना बड़ा सम्मान मिलेगा- हिमशिखा यादव, बेटी
खेत की मेड़ में पेड़ लगाने की अपील: रोमशंकर यादव से प्रेरित घनश्याम गजपाल बताते हैं कि अपने सरपंच कार्यकाल के दौरान उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया. अब तक वे 400 पेड़ लगा चुके हैं. सरपंच का चुनाव जीतने के बाद सभी 11 पंचों ने हाथ में पौधा लेकर शपथ ली थी. वे कहते हैं कि पहले खेतों में काफी पेड़ लगे होते थे. लेकिन अब खेतों में पेड़ ना के बराबर है. उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपने खेत की मेड़ में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए.
रोम शंकर यादव की हरियाली यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है. उन्होंने साबित किया है कि बदलाव लाने के लिए बड़े पद या संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा दिल और अडिग इरादा चाहिए.