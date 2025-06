ETV Bharat / state

भिलाई में फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनी में इनवेस्ट, प्रॉपर्टी डीलर ने गंवाए 1 करोड़ 30 लाख - BHILAI CRIME

भिलाई प्रॉपर्टी डीलर से ठगी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 9, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 8:04 AM IST 2 Min Read

भिलाई: वैशाली नगर थाना अंतर्गत कोहका निवासी प्रॉपर्टी डीलर के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. रोबो टेडर्स एफएस लिमिटेड और इंफिनॉक्स कैपिटल नाम की कंपनी के संचालकों ने 3 साल में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का निवेश प्रॉपर्टी डीलर से कराया. प्रॉपर्टी डीलर से ठगी: पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि कोहका के रहने वाला ज्ञान प्रकाश साहू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. वह माइंड एंड मेमोरी नाम से एक कंपनी भी रन कर रहा है. इसी कंपनी के प्रमोशन के दौरान वर्ष 2019 में उसकी पहचान चार लोगों से हुई. उन लोगों ने साहू को बताया कि वे लोग रोबो टेडर्स एफएस लिमिटेड और इंफिनॉक्स कैपिटल नाम से कंपनी चलाते हैं. इस कंपनी में शेयर ट्रेडिंग का काम होता है. वे लोग एआई के जरिए लोगों का पैसा शेयर मार्केट में इनवेस्ट करवाते हैं. इससे ना सिर्फ कम समय में इनवेस्टर का पैसा दोगुना होता है, बल्कि वह उस पैसे में उसे 10 प्रतिशत का रिटर्न भी देते हैं.

